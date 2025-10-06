Мільярди доларів для Кремля: Індія хоче купити ще більше зброї у Росії
- Індія планує закупити 5 додаткових систем ППО С-400 у Росії, з яких 3 будуть придбані безпосередньо, а решта вироблені індійськими компаніями за схемою передачі технологій.
- Індія хоче посилити свої оборонні можливості для захисту узбережжя та північного напрямку.
Індія веде переговори з Росією про купівлю ще 5 систем протиповітряної оборони. Нью-Делі націлилися на ППО С-400, які вже довели свою ефективність у конфлікті з Пакистаном.
Яку зброю купуватиме Індія у Росії?
Вже цього тижня високопосадовці міністерств оборони Індії та Росії планують зустрітися для обговорення можливості спільного виробництва або прямої закупівлі С-400, повідомляє 24 Канал з посиланням на Hindustan Times.
Домовленостей щодо угоди хочуть досягти до приїзду російського диктатора Володимира Путіна в Індію на зустріч з прем'єр-міністром Нарендрою Моді 5 грудня.
- За даними джерел, російська та індійська сторони вже погодили вартість додаткових систем ППО.
- І хоча остаточні умови ще не затверджені, але обговорюється, що 3 системи Індія придбає безпосередньо у Москви, а решту – виготовлять індійські приватні компанії за схемою передачі технологій.
Завдяки цій угоді Нью-Делі хоче посилити свої дальні оборонні можливості. Системи С-400 необхідні Індії захисту понад 7 000 кілометрів узбережжя країни та заповнення прогалин у ППО на північному напрямку.
Варто додати, що у 2018 році Росія та Індія вже підписали угоду на постачання 5 комплексів С-400 на суму 5,43 мільярда доларів.
- Система С-400 "Тріумф" раніше вже підтвердила свою ефективність під час операції "Сіндур", продемонструвавши потужність ураження та живучість.
- Тоді ракети С-400 знищили пакистанський розвідувальний літак ELINT, а страх перед С-400 змусив Пакистан перемістити всі повітряні засоби на відстань понад 300 кілометрів від індійського кордону.
Варто знати! С-400 "Тріумф" – це російський зенітно-ракетний комплекс дальнього та середнього радіуса дії, прийнятий Росією на озброєння у 2007 році. Одна пускова установка вміщує 4 ракети з дальністю до 400 кілометрів, які здатні знищувати літаки, стратегічні бомбардувальники, безпілотники. Втім, на початку вересня українські спецпризначенці вже знищили російський С-400 "Тріумф" у Калузькій області за допомогою ударних дронів, повідомили в ССО.
Співпраця Індії та Росії: що відомо?
Після запровадження Вашингтоном руйнівних мит проти Індії за купівлю російської нафти Нью-Делі вирішив зупинити закупівлі американської зброї та літаків. На цьому тлі Росія, прагнучи посилити співпрацю з Індією, пообіцяла надавати знижки та підтримку у торгівельному протистоянні з США.
Пізніше стало відомом, що Росія планує налагодити виробництво винищувачів Су-57 на території Індії, враховуючи плани індійської влади створити 2–3 ескадрильї літаків п’ятого покоління. Індійська компанія Hindustan Aeronautics Limited може перепрофілювати свої наявні потужності для випуску цих винищувачів.