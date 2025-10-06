Какое оружие будет покупать Индия у России?

Уже на этой неделе чиновники министерств обороны Индии и России планируют встретиться для обсуждения возможности совместного производства или прямой закупки С-400, сообщает 24 Канал со ссылкой на Hindustan Times.

Договоренностей по соглашению хотят достичь до приезда российского диктатора Владимира Путина в Индию на встречу с премьер-министром Нарендрой Моди 5 декабря.

По данным источников, российская и индийская стороны уже согласовали стоимость дополнительных систем ПВО.

И хотя окончательные условия еще не утверждены, но обсуждается, что 3 системы Индия приобретет непосредственно у Москвы, а остальные – изготовят индийские частные компании по схеме передачи технологий.

Благодаря этой сделке Нью-Дели хочет усилить свои дальние оборонительные возможности. Системы С-400 необходимы Индии для защиты более 7000 километров побережья страны и заполнения пробелов в ПВО на северном направлении.

Стоит добавить, что в 2018 году Россия и Индия уже подписали соглашение на поставку 5 комплексов С-400 на сумму 5,43 миллиарда долларов.

Система С-400 "Триумф" ранее уже подтвердила свою эффективность во время операции "Синдур", продемонстрировав мощность поражения и живучесть.

Тогда ракеты С-400 уничтожили пакистанский разведывательный самолет ELINT, а страх перед С-400 заставил Пакистан переместить все воздушные средства на расстояние более 300 километров от индийской границы.

Стоит знать! С-400 "Триумф" – это российский зенитно-ракетный комплекс дальнего и среднего радиуса действия, принят Россией на вооружение в 2007 году. Одна пусковая установка вмещает 4 ракеты с дальностью до 400 километров, способные уничтожать самолеты, стратегические бомбардировщики, беспилотники. Впрочем, в начале сентября украинские спецназовцы уже уничтожили российский С-400 "Триумф" в Калужской области с помощью ударных дронов, сообщили в ССО.

Сотрудничество Индии и России: что известно?