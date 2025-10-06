Яку зброю купуватиме Індія у Росії?

Вже цього тижня високопосадовці міністерств оборони Індії та Росії планують зустрітися для обговорення можливості спільного виробництва або прямої закупівлі С-400, повідомляє 24 Канал з посиланням на Hindustan Times.

Дивіться також Вперше з початку війни: Путін може відвідати Індію та зустрітися з Моді, – ЗМІ

Домовленостей щодо угоди хочуть досягти до приїзду російського диктатора Володимира Путіна в Індію на зустріч з прем'єр-міністром Нарендрою Моді 5 грудня.

За даними джерел, російська та індійська сторони вже погодили вартість додаткових систем ППО.

І хоча остаточні умови ще не затверджені, але обговорюється, що 3 системи Індія придбає безпосередньо у Москви, а решту – виготовлять індійські приватні компанії за схемою передачі технологій.

Завдяки цій угоді Нью-Делі хоче посилити свої дальні оборонні можливості. Системи С-400 необхідні Індії захисту понад 7 000 кілометрів узбережжя країни та заповнення прогалин у ППО на північному напрямку.

Варто додати, що у 2018 році Росія та Індія вже підписали угоду на постачання 5 комплексів С-400 на суму 5,43 мільярда доларів.

Система С-400 "Тріумф" раніше вже підтвердила свою ефективність під час операції "Сіндур", продемонструвавши потужність ураження та живучість.

Тоді ракети С-400 знищили пакистанський розвідувальний літак ELINT, а страх перед С-400 змусив Пакистан перемістити всі повітряні засоби на відстань понад 300 кілометрів від індійського кордону.

Варто знати! С-400 "Тріумф" – це російський зенітно-ракетний комплекс дальнього та середнього радіуса дії, прийнятий Росією на озброєння у 2007 році. Одна пускова установка вміщує 4 ракети з дальністю до 400 кілометрів, які здатні знищувати літаки, стратегічні бомбардувальники, безпілотники. Втім, на початку вересня українські спецпризначенці вже знищили російський С-400 "Тріумф" у Калузькій області за допомогою ударних дронів, повідомили в ССО.

Співпраця Індії та Росії: що відомо?