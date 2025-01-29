Європейський Союз готується відключити ще 15 російських банків від SWIFT

Європейський Союз готує новий пакет санкцій до третьої річниці вторгнення Росії в Україну. У шістнадцятий пакет увійдуть нові обмеження, покликані посилити тиск на Росію.

16-й пакет санкцій проти Росії

Пакет заходів передбачає санкції, які не лише пропонують відключення близько 15 банків від SWIFT, а також обмеження проти понад 70 суден тіньового флоту, що транспортують російську нафту, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Також передбачено поетапне введення заборони на імпорт російського алюмінію. Європейські покупці зможуть імпортувати російський метал за квотами протягом року, після чого набере чинності повна заборона.

Що відомо про заборону російського алюмінію