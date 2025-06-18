Російських підлітків залучають працювати на армію: скільки обіцяють заплатити дітям

У Росії дітей залучають до роботи на військово-промисловий комплекс. Неповнолітніх росіян, віком від 16 років, нібито набирають для "літнього підробітку".

Російські діти допомагатимуть за гроші армії країни

Їм обіцяють платити від 25 тисяч рублів (це близько 300 доларів), пише 24 Канал з посиланням на ЦПД.

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Юних мешканців Росії хочуть навчити роботі фрезерувальника, слюсаря, ливарника тощо. Це збирається робити концерн "Калашніков", що виробляє зброю і боєприпаси.

Ця ініціатива "Калашнікова" – частина системних заходів з мілітаризації дітей і підлітків. Так, окрема економічна зона "Алабуга", на якій виготовляють "Шахеди", активно набирає старшокласників з усієї рф у "трудові загони",

– пояснили у ЦПД.

Водночас у школах запроваджено обов’язковий курс. Він навчає дітей конструювати БпЛА та керувати ними.

Залучаючи підлітків до роботи на підприємствах ВПК, російська влада прагне ще у школі створити резерв робітників для оборонних заводів, які відчувають серйозну нестачу робочої сили,

– наголосили у дописі.

Важливо! Таким чином Москва прагне перетворити юних росіян на потенційних контрактників для поповнення армії.