Російські діти допомагатимуть за гроші армії країни

Їм обіцяють платити від 25 тисяч рублів (це близько 300 доларів), пише 24 Канал з посиланням на ЦПД.

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Юних мешканців Росії хочуть навчити роботі фрезерувальника, слюсаря, ливарника тощо. Це збирається робити концерн "Калашніков", що виробляє зброю і боєприпаси.

Ця ініціатива "Калашнікова" – частина системних заходів з мілітаризації дітей і підлітків. Так, окрема економічна зона "Алабуга", на якій виготовляють "Шахеди", активно набирає старшокласників з усієї рф у "трудові загони",

– пояснили у ЦПД.

Водночас у школах запроваджено обов’язковий курс. Він навчає дітей конструювати БпЛА та керувати ними.

Залучаючи підлітків до роботи на підприємствах ВПК, російська влада прагне ще у школі створити резерв робітників для оборонних заводів, які відчувають серйозну нестачу робочої сили,

– наголосили у дописі.

Важливо! Таким чином Москва прагне перетворити юних росіян на потенційних контрактників для поповнення армії.