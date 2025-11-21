Криза не відступає: росіяни мають проблеми з зарплатами
- Заборгованість із зарплат у Росії перевищила 1,95 мільярда рублів, що в чотири рази більше, ніж рік тому.
- Криза охоплює ключові галузі, зокрема будівельну та добувну, де фіксуються масові скорочення, страйки та затримки зарплат.
У Росії стрімко зростає заборгованість з зарплат. Наприкінці вересня вона перевищила 1,95 мільярда рублів.
Що відбувається з зарплатами росіян?
Це у чотири рази більше, ніж рік тому, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Це вже не окремі випадки, а системна криза, що охоплює ключові галузі та різні регіони країни,
– наголосили у розвідці.
Найбільше постраждали будівельні компанії. Там затримки зарплатні фіксуються навіть на великих інфраструктурних проєктах. Ба більше, у кількох російських областях робітники оголошували страйки через невиплати.
У кризі також і добувна промисловість. Сотні шахтарів залишилися без роботи після масових скорочень.
Зокрема російські компанії все частіше економлять на персоналі:
- переводять співробітників на чотириденний тиждень;
- відправляють у неоплачувані відпустки;
- скорочують премії або переводять на трудові договори, щоб зменшити витрати на соціальні внески.
За даними опитувань, 20 % працівників втратили частину бонусів, ще 9 % – було повністю їх позбавлені. До того ж медики та вчителі повідомляють про різке падіння доходів через скорочення надбавок і премій.
У багатьох регіонах зарплати лікарів і педагогів знизилися на десятки відсотків, що викликає невдоволення та відчуття несправедливості серед працівників соціальної сфери,
– додали у СЗР.
Зверніть увагу! Загальна картина демонструє глибоку нестабільність ринку праці: борги, скорочення та нові форми економії стають нормою, а перспективи залишаються негативними.
Нагадаємо, що у Росії великі проблеми у галузі медицини. Про це також повідомляли у розвідці.
Кількість лікарів у підпорядкуванні Мінздрава скоротилася з понад 600 тисяч у 2 000-му до 549 тисяч у 2023-му. Лише 63 % із них безпосередньо працюють із пацієнтами,
– йдеться у повідомленні.
Ба більше, реальні доходи за останнє десятиліття не зросли, а в 40 регіонах – навіть знизилися.
Важливо! Через це відбувається до висока плинність кадрів як у державному, так і в приватному секторах.
Що ще відомо про ситуацію у Росії та Білорусі?
Наприклад, працівники "Пошти Росії" масово звільняються через низькі зарплати. Їхня оплата праці значно менше, аніж середня зарплата в країні.
Однак страждає не тільки Кремль, а ще й російський союзник – Білорусь. Середні зарплати по країні останнім часом знижувалися.