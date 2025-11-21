Кризис не отступает: россияне имеют проблемы с зарплатами
- Задолженность по зарплатам в России превысила 1,95 миллиарда рублей, что в четыре раза больше, чем год назад.
- Кризис охватывает ключевые отрасли, в частности строительную и добывающую, где фиксируются массовые сокращения, забастовки и задержки зарплат.
В России стремительно растет задолженность по зарплатам. В конце сентября она превысила 1,95 миллиарда рублей.
Что происходит с зарплатами россиян?
Это в четыре раза больше, чем год назад, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Это уже не отдельные случаи, а системный кризис, охватывающий ключевые отрасли и различные регионы страны,
– отметили в разведке.
Больше всего пострадали строительные компании. Там задержки зарплаты фиксируются даже на крупных инфраструктурных проектах. Более того, в нескольких российских областях рабочие объявляли забастовки из-за невыплат.
В кризисе также и добывающая промышленность. Сотни шахтеров остались без работы после массовых сокращений.
В частности российские компании все чаще экономят на персонале:
- переводят сотрудников на четырехдневную неделю;
- отправляют в неоплачиваемые отпуска;
- сокращают премии или переводят на трудовые договоры, чтобы уменьшить расходы на социальные взносы.
По данным опросов, 20 % работников потеряли часть бонусов, еще 9 % – было полностью их лишены. К тому же медики и учителя сообщают о резком падении доходов из-за сокращения надбавок и премий.
Во многих регионах зарплаты врачей и педагогов снизились на десятки процентов, что вызывает недовольство и чувство несправедливости среди работников социальной сферы,
– добавили в СВР.
Обратите внимание! Общая картина демонстрирует глубокую нестабильность рынка труда: долги, сокращения и новые формы экономии становятся нормой, а перспективы остаются негативными.
Напомним, что в России большие проблемы в области медицины. Об этом также сообщали в разведке.
Количество врачей в подчинении Минздрава сократилось с более 600 тысяч в 2 000-м до 549 тысяч в 2023-м. Только 63 % из них непосредственно работают с пациентами,
– говорится в сообщении.
Более того, реальные доходы за последнее десятилетие не выросли, а в 40 регионах – даже снизились.
Важно! Из-за этого происходит до высокая текучесть кадров как в государственном, так и в частном секторах.
Что еще известно о ситуации в России и Беларуси?
Например, работники "Почты России" массово увольняются из-за низких зарплат. Их оплата труда значительно меньше, чем средняя зарплата в стране.
Однако страдает не только Кремль, а еще и российский союзник – Беларусь. Средние зарплаты по стране в последнее время снижались.