В России стремительно растет задолженность по зарплатам. В конце сентября она превысила 1,95 миллиарда рублей.

Что происходит с зарплатами россиян?

Это в четыре раза больше, чем год назад, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Читайте также Россияне готовятся к "шоку" из-за повышения налогов: когда вырастут цены в стране

Это уже не отдельные случаи, а системный кризис, охватывающий ключевые отрасли и различные регионы страны,

– отметили в разведке.

Больше всего пострадали строительные компании. Там задержки зарплаты фиксируются даже на крупных инфраструктурных проектах. Более того, в нескольких российских областях рабочие объявляли забастовки из-за невыплат.

В кризисе также и добывающая промышленность. Сотни шахтеров остались без работы после массовых сокращений.

В частности российские компании все чаще экономят на персонале:

переводят сотрудников на четырехдневную неделю; отправляют в неоплачиваемые отпуска; сокращают премии или переводят на трудовые договоры, чтобы уменьшить расходы на социальные взносы.

По данным опросов, 20 % работников потеряли часть бонусов, еще 9 % – было полностью их лишены. К тому же медики и учителя сообщают о резком падении доходов из-за сокращения надбавок и премий.

Во многих регионах зарплаты врачей и педагогов снизились на десятки процентов, что вызывает недовольство и чувство несправедливости среди работников социальной сферы,

– добавили в СВР.

Обратите внимание! Общая картина демонстрирует глубокую нестабильность рынка труда: долги, сокращения и новые формы экономии становятся нормой, а перспективы остаются негативными.

Напомним, что в России большие проблемы в области медицины. Об этом также сообщали в разведке.

Количество врачей в подчинении Минздрава сократилось с более 600 тысяч в 2 000-м до 549 тысяч в 2023-м. Только 63 % из них непосредственно работают с пациентами,

– говорится в сообщении.

Более того, реальные доходы за последнее десятилетие не выросли, а в 40 регионах – даже снизились.

Важно! Из-за этого происходит до высокая текучесть кадров как в государственном, так и в частном секторах.

Что еще известно о ситуации в России и Беларуси?