Що відбувається з зарплатами росіян?

Це у чотири рази більше, ніж рік тому, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Це вже не окремі випадки, а системна криза, що охоплює ключові галузі та різні регіони країни,

– наголосили у розвідці.

Найбільше постраждали будівельні компанії. Там затримки зарплатні фіксуються навіть на великих інфраструктурних проєктах. Ба більше, у кількох російських областях робітники оголошували страйки через невиплати.

У кризі також і добувна промисловість. Сотні шахтарів залишилися без роботи після масових скорочень.

Зокрема російські компанії все частіше економлять на персоналі:

переводять співробітників на чотириденний тиждень; відправляють у неоплачувані відпустки; скорочують премії або переводять на трудові договори, щоб зменшити витрати на соціальні внески.

За даними опитувань, 20 % працівників втратили частину бонусів, ще 9 % – було повністю їх позбавлені. До того ж медики та вчителі повідомляють про різке падіння доходів через скорочення надбавок і премій.

У багатьох регіонах зарплати лікарів і педагогів знизилися на десятки відсотків, що викликає невдоволення та відчуття несправедливості серед працівників соціальної сфери,

– додали у СЗР.

Зверніть увагу! Загальна картина демонструє глибоку нестабільність ринку праці: борги, скорочення та нові форми економії стають нормою, а перспективи залишаються негативними.

Нагадаємо, що у Росії великі проблеми у галузі медицини. Про це також повідомляли у розвідці.

Кількість лікарів у підпорядкуванні Мінздрава скоротилася з понад 600 тисяч у 2 000-му до 549 тисяч у 2023-му. Лише 63 % із них безпосередньо працюють із пацієнтами,

– йдеться у повідомленні.

Ба більше, реальні доходи за останнє десятиліття не зросли, а в 40 регіонах – навіть знизилися.

Важливо! Через це відбувається до висока плинність кадрів як у державному, так і в приватному секторах.

