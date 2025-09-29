Пасажирські авіакомпанії Росії вперше отримають вантажні літаки під розбір на російському ринку. "Волга-Дніпро" передасть вісім своїх вантажних Boeing "Аерофлоту".

Що відомо про угоду?

Йдеться про шість Boeing 737, пасажирські версії яких експлуатують сам "Аерофлот" та авіакомпанія "Побєда", пише 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське ЗМІ "Комерсант".

Читайте також Найбільша чистка кадрів за роки: чому Lufthansa звільняє тисячі співробітників

Згідно з інформацією, група "Волга-Дніпро" завершила страхове врегулювання, а новим власником стала компанія "НЛК Фінанс". Сума угоди склала близько 130 мільйонів доларів.

На ринку оцінюють придбання як надзвичайно вигідне поповнення пулу запчастин "Аерофлоту",

– йдеться у матеріалі.

Шість Boeing 737–800BCF припинили польоти з лютого 2022 року, їх експлуатував перевізник "Атран", що входить до групи "Волга-Дніпро". Наприкінці 2022 року балансова вартість цих літаків оцінювалась у 10,5 мільярдів рублів: від 1,4 мільярда до 1,9 мільярда за кожен борт віком 21–22 роки.

Також у "Атрану" значилося три Boeing 737–400, один з яких належав авіакомпанії та був затриманий у Кельні,

– повідомляють медіа.

В іншої структури "Волга-Дніпра", AirBridgeCargo, до оголошення санкцій було чотири Boeing 747–400F. Два з них компанія повернула до 2024 року китайському власнику BOC Aviation Limited.

Зверніть увагу! Це стало підставою для зняття судових претензій на 406 мільйонів доларів.

Що ще відомо про авіацію у Росії?

У ніч проти 23 вересня російські аеропорти атакували дрони. Про це повідомляє телеканал Росії "Дождь".

Через атаку частина рейсів "Аерофлоту" не змогла приземлитися у Москві. Тому вона була скерована на запасні аеродроми в інших містах.

Зауважте! Російські ЗМІ писали, що в аеропортах столиці на тлі атак безпілотників скасовано та затримано близько 200 рейсів.

Що відомо про санкції щодо авіації?