Припинили польоти після 2022 року та санкцій: "Аерофлот" Росія отримає вантажні Boeing
- Група "Волга-Дніпро" передає вісім вантажних Boeing компанії "Аерофлот" для розбору на запасні частини.
- Угода оцінюється у 130 мільйонів доларів.
Пасажирські авіакомпанії Росії вперше отримають вантажні літаки під розбір на російському ринку. "Волга-Дніпро" передасть вісім своїх вантажних Boeing "Аерофлоту".
Що відомо про угоду?
Йдеться про шість Boeing 737, пасажирські версії яких експлуатують сам "Аерофлот" та авіакомпанія "Побєда", пише 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське ЗМІ "Комерсант".
Згідно з інформацією, група "Волга-Дніпро" завершила страхове врегулювання, а новим власником стала компанія "НЛК Фінанс". Сума угоди склала близько 130 мільйонів доларів.
На ринку оцінюють придбання як надзвичайно вигідне поповнення пулу запчастин "Аерофлоту",
– йдеться у матеріалі.
Шість Boeing 737–800BCF припинили польоти з лютого 2022 року, їх експлуатував перевізник "Атран", що входить до групи "Волга-Дніпро". Наприкінці 2022 року балансова вартість цих літаків оцінювалась у 10,5 мільярдів рублів: від 1,4 мільярда до 1,9 мільярда за кожен борт віком 21–22 роки.
Також у "Атрану" значилося три Boeing 737–400, один з яких належав авіакомпанії та був затриманий у Кельні,
– повідомляють медіа.
В іншої структури "Волга-Дніпра", AirBridgeCargo, до оголошення санкцій було чотири Boeing 747–400F. Два з них компанія повернула до 2024 року китайському власнику BOC Aviation Limited.
Зверніть увагу! Це стало підставою для зняття судових претензій на 406 мільйонів доларів.
Що ще відомо про авіацію у Росії?
У ніч проти 23 вересня російські аеропорти атакували дрони. Про це повідомляє телеканал Росії "Дождь".
Через атаку частина рейсів "Аерофлоту" не змогла приземлитися у Москві. Тому вона була скерована на запасні аеродроми в інших містах.
Зауважте! Російські ЗМІ писали, що в аеропортах столиці на тлі атак безпілотників скасовано та затримано близько 200 рейсів.
Що відомо про санкції щодо авіації?
Сполучені Штати Америки зняли санкції з білоруської авіакомпанії "Бєлавіа". Це сталося після розмови Дональда Трампа та Олександра Лукашенко.
Водночас це рішення відкрило шлях для постачання авіаційних запчастин Росії. Наразі Вашингтон намагається перешкодити новим можливостям Москви.
Крім того, Кремль звернувся до ІКАО з проханням послабити санкції на запасні частини та прольоти повітряних суден. У 2022 році санкції перекрили доступ до літаків та запасних частин іноземного виробництва.