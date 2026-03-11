Навіть нафта не допоможе: Росія готує рішення щодо бюджету

Уряд Росії готує можливе скорочення всіх "несуттєвих" витрат у бюджеті цьогоріч. Зменшення відбудеться на 10%.

Що відбувається з російським бюджетом?

Остаточне рішення залежатиме від того, чи буде стійким зростання цін на нафту, яке спричинене війною в Ірані, про що пише Reuters.

Росія наразі стикається з подвійним ударом:

падінням бюджетних доходів від продажу енергоносіїв; економічним уповільненням, що зменшує податкові надходження з інших секторів економіки.

Уряд наразі планує спрямувати більше коштів до резервного фонду бюджету. Цей крок може супроводжуватися відповідним скороченням витрат.

Міністерство фінансів повідомило відомствам, які розподіляють бюджетні кошти, що є потреба скорочувати витрати. Зараз вони сидять і думають, що саме урізати,

– сказало одне з джерел Reuters.

Двоє з чотирьох джерел, згадали про скорочення у розмірі 10%. Інші двоє підтвердили, що скорочення обговорюється, але без конкретної цифри.

Але скорочення не будуть однаковими для всіх сфер. Вони не зачеплять політично чутливі військові витрати, а також соціальні витрати.

Зазвичай це робиться шляхом оптимізації неосновних витрат. Деякі нові проєкти можуть поставити на паузу, наприклад будівництво або ремонт доріг. Саме такі витрати, імовірно, потраплять під скорочення,

– сказало інше джерело.

Звичайні росіяни вже зіткнулися зі зростанням інфляції, але поки що не відчули масового негативного впливу економічного уповільнення.

Економічну ситуацію зокрема погіршують західні санкції. Обмеження боляче б’ють по глобальних продажах російських енергоносіїв.

У перші два місяці 2026 року доходи російського бюджету від енергоресурсів скоротилися вдвічі, а загальні доходи зменшилися на 11%.

Росія, яка торік двічі підвищувала прогноз бюджетного дефіциту, планує дефіцит на рівні 1,6% ВВП у 2026 році,

– йдеться у матеріалі.

Ситуація різко змінилася після початку бойових дій в Ірані та закриття Ормузької протоки. Конфлікт призвів до стрімкого зростання цін на нафту, зокрема збільшився попит і на нафту Росії.

Як писали в Axios, Росія найбільше "перемагає" у цій ситуації. Російська нафта торгується з вищою ціною від найпопулярнішого міжнародного еталона.

Зверніть увагу! Третє джерело зазначило, що зростання цін на нафту навряд чи буде довгостроковим, і чинна бюджетна ситуація все одно вимагає скорочення витрат – незалежно від короткострокових коливань цін.

Що ще відомо про ситуацію з бюджетом Росії?