Сигнал про вхід у стагнацію: російська модель економіки більше не працює

У листопаді 2025 року ВВП Росії зріс лише на 0,1% у річному вимірі. Про це свідчать дані Мінекономрозвитку країни-союзниці.

Що відбувається з економікою Росії?

І це найгірший показник із початку 2023 рок, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Як зазначає ЦПД, це фактичний сигнал про "вхід економіки в стагнацію". І це вперше за дев’ять місяців промислове виробництво пішло в мінус (– 0,7%).

Очевидно, що йдеться тут не про сезонні коливання, адже саме промисловість була основою "воєнного зростання", яке формально утримував економічні показники у 2023 – 2024 роках,

– йдеться у повідомленні.

Навіть лояльні до Кремля аналітики фіксують різке зростання ризику рецесії. Вона може відбутися вже у 2026 році.

Експерти констатують, що модель економіки раніше трималася на трьох опорах:

бюджетному накачуванні; імпортозаміщенні; примусовому кредитуванні.

Однак вона вичерпала себе. І це прямий наслідок війни проти України та "управлінської неадекватності Кремля".

Влада Росії свідомо продовжує агресію, навіть коли економічної бази для цього уже недостатньо,

– наголосили у Центрі протидії дезінформації.

Зауважте! Економіка країни заходить у глухий кут. І чим довше Москва ігнорує реальність, тим болючішими будуть наслідки.

Нагадаємо, що про початок виснаження російської економіки вже повідомляли. Про це писали у Службі зовнішньої розвідки України.

Річ у тім, що російська економіка почала виснаження після періоду штучного стимулювання державними витратами. Міністр фінансів країни навіть визнав, що бюджетне підживлення не може тривати вічно. Зокрема це неминуче призведе до дисбалансів.

Зверніть увагу! Це фактично означає відмову від концепції так званої "воєнної економіки".

