Росія доставила до Китаю першу партію скрапленого газу у 2026 році

Першу в цьому році партію російського скрапленого природного газу доставили до Китаю. Вантаж перевезли з підсанкційного заводу Arctic LNG 2 країни-агресорки до термінала Beihai LNG.

Що відомо про російський СПГ у Китаї?

Деталі в понеділок, 26 січня, повідомили в Reuters із посиланням на дані LSEG. Судно "Буран" завантажили ще 25 грудня на плавучому сховищі Saam поблизу порту Мурманськ.

Судно доставило вантаж до південно-західного китайського регіону Гуансі через Суецький канал. Такий маршрут почали використовувати після того, як зимові умови обмежили доступ до Північного морського шляху вздовж арктичного узбережжя Росії.

Окрім того, стало відомо, що перший зроблений в Росії танкер класу Arc 7 "Олексій Косигін" прибув на завод для завантаження.

Цікаво! У 2025 році з Arctic LNG 2 вже доставили 23 вантажі до китайського термінала Beihai LNG – єдиного імпортера проєкту. Йдеться про 1,3 мільйона тонн СПГ, зокрема зі сховищ поблизу Мурманська та східної частини півострова Камчатка.

До слова, 60% акцій Arctic LNG 2 належать російській компанії "Новатек". Завод мав стати одним із найбільших у виробництві СПГ, але американські санкції "затьмарили" ці перспективи.

Виробництво на ньому розпочали у грудні 2023 року, але постачання вантажів кінцевим споживачам, усі з яких знаходяться в Китаї, – лише в серпні 2025 року.

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що Росія не може обслуговувати свої порти в Арктиці через нестачу інфраструктурних можливостей і санкції. Москва нібито сподівається на допомогу Китаю, але Пекін зацікавлений у транзиті по всьому маршруту Північного морського шляху.

Що відомо про експорт російського газу?