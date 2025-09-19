Не лише Угорщина та Словаччина: в ЄС відповіли, хто купує російський газ
- Вісім країн ЄС, включаючи Бельгію, Францію, Грецію, Угорщину, Нідерланди, Португалію, Словаччину та Іспанію, продовжують імпортувати російський газ.
- Імпорт російського скрапленого природного газу до ЄС знизився з 22% у 2021 році до 14% у 2025 році, причому найбільшим імпортером є Франція з обсягом 4 мільйони тонн у 2023 році.
Президент США Дональд Трамп тисне на європейські країни, закликаючи повністю відмовитися від російських енергоносіїв. Проте 8 країн ЄС, як виявилося, й досі імпортують російський газ.
Хто імпортує російський газ?
Про це розповіла прессекретарка ЄС з енергетики Анна-Кайса Ітконен, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.
За її словами, ці країни отримують газ з Росі через трубопроводи або у вигляді скрапленого природного газу через відповідні термінали. До списку увійшли:
- Бельгія;
- Франція;
- Греція;
- Угорщина;
- Нідерланди;
- Португалія;
- Словаччина
- та Іспанія.
При цьому Ітконен зазначила, що Брюссель не має даних про те, де російський газ фактично використовується.
Скільки Росія постачає газу до Європи?
За даними Reuters, імпорт СПГ з Росії до ЄС знизився з 22% у першому кварталі 2021 року до 14% у другому кварталі 2025 року. Постачання до Європи здійснюється через проєкт Yamal LNG під керівництвом Novatek.
Найбільшим імпортером російського СПГ у Європі є Франція, яка придбала близько 4 мільйони тонн за перші вісім місяців року. Далі йдуть:
- Бельгія – 2,3 мільйона тонн;
- Іспанія – 1,8 мільйона тонн;
- Нідерланди – близько 1 мільйона тонн.
Зокрема, французька компанія TotalEnergies отримує близько 4 мільйонів тонн СПГ на рік із заводу в Монтуа-де-Бретань.
А колишній підрозділ "Газпрому" в Німеччині, SEFE, має контракт на імпорт 2,9 мільйона тонн газу щороку через порт Зебрюгге.
Як ЄС хоче відмовитися від російського газу?
Американський президент Дональд Трамп нещодавно дорікнув ЄС за те, що країни продовжують досі купувати російську нафту та газ. Він заявив, що у такий спосіб Європа фінансує війну проти України.
Тому Європейська комісія розглядає можливість запровадити заборону на імпорт російського скрапленого природного газу у рамках нового пакета санкцій проти Москви. Одночасно в ЄС обговорюють план повного припинення закупівель російської нафти та газу до 1 січня 2028 року, а також заборону на підписання короткострокових контрактів із російськими постачальниками, яка може вступити в силу вже наступного року.
Натомість ЄС планує замінити постачання російського СПГ американським газом. Єврокомісія має намір сприяти компаніям, які займаються постачання скрапленого газу зі США до Європи.