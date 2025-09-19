Укр Рус
19 вересня, 16:16
3

Не лише Угорщина та Словаччина: в ЄС відповіли, хто купує російський газ

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Вісім країн ЄС, включаючи Бельгію, Францію, Грецію, Угорщину, Нідерланди, Португалію, Словаччину та Іспанію, продовжують імпортувати російський газ.
  • Імпорт російського скрапленого природного газу до ЄС знизився з 22% у 2021 році до 14% у 2025 році, причому найбільшим імпортером є Франція з обсягом 4 мільйони тонн у 2023 році.

Президент США Дональд Трамп тисне на європейські країни, закликаючи повністю відмовитися від російських енергоносіїв. Проте 8 країн ЄС, як виявилося, й досі імпортують російський газ.

Хто імпортує російський газ?

Про це розповіла прессекретарка ЄС з енергетики Анна-Кайса Ітконен, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

За її словами, ці країни отримують газ з Росі через трубопроводи або у вигляді скрапленого природного газу через відповідні термінали. До списку увійшли: 

  • Бельгія;
  • Франція;
  • Греція;
  • Угорщина;
  • Нідерланди;
  • Португалія;
  • Словаччина
  • та Іспанія.

При цьому Ітконен зазначила, що Брюссель не має даних про те, де російський газ фактично використовується. 

Скільки Росія постачає газу до Європи? 

За даними Reuters, імпорт СПГ з Росії до ЄС знизився з 22% у першому кварталі 2021 року до 14% у другому кварталі 2025 року. Постачання до Європи здійснюється через проєкт Yamal LNG під керівництвом Novatek.

Найбільшим імпортером російського СПГ у Європі є Франція, яка придбала близько 4 мільйони тонн за перші вісім місяців року. Далі йдуть:

  • Бельгія – 2,3 мільйона тонн;
  • Іспанія – 1,8 мільйона тонн;
  • Нідерланди – близько 1 мільйона тонн. 

Зокрема, французька компанія TotalEnergies отримує близько 4 мільйонів тонн СПГ на рік із заводу в Монтуа-де-Бретань. 

А колишній підрозділ "Газпрому" в Німеччині, SEFE, має контракт на імпорт 2,9 мільйона тонн газу щороку через порт Зебрюгге.

Як ЄС хоче відмовитися від російського газу? 

  • Американський президент Дональд Трамп нещодавно дорікнув ЄС за те, що країни продовжують досі купувати російську нафту та газ. Він заявив, що у такий спосіб Європа фінансує війну проти України. 

  • Тому Європейська комісія розглядає можливість запровадити заборону на імпорт російського скрапленого природного газу у рамках нового пакета санкцій проти Москви. Одночасно в ЄС обговорюють план повного припинення закупівель російської нафти та газу до 1 січня 2028 року, а також заборону на підписання короткострокових контрактів із російськими постачальниками, яка може вступити в силу вже наступного року.

  • Натомість ЄС планує замінити постачання російського СПГ американським газом. Єврокомісія має намір сприяти компаніям, які займаються постачання скрапленого газу зі США до Європи.  