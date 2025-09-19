Не только Венгрия и Словакия: в ЕС ответили, кто покупает российский газ
- Восемь стран ЕС, включая Бельгию, Францию, Грецию, Венгрию, Нидерланды, Португалию, Словакию и Испанию, продолжают импортировать российский газ.
- Импорт российского сжиженного природного газа в ЕС снизился с 22% в 2021 году до 14% в 2025 году, причем крупнейшим импортером является Франция с объемом 4 миллиона тонн в 2023 году.
Президент США Дональд Трамп давит на европейские страны, призывая полностью отказаться от российских энергоносителей. Однако 8 стран ЕС, как оказалось, до сих пор импортируют российский газ.
Кто импортирует российский газ?
Об этом рассказала пресс-секретарь ЕС по энергетике Анна-Кайса Итконен, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
По ее словам, эти страны получают газ из России через трубопроводы или в виде сжиженного природного газа через соответствующие терминалы. В список вошли:
- Бельгия;
- Франция;
- Греция;
- Венгрия;
- Нидерланды;
- Португалия;
- Словакия
- и Испания.
При этом Итконен отметила, что Брюссель не имеет данных о том, где российский газ фактически используется.
Сколько Россия поставляет газа в Европу?
По данным Reuters, импорт СПГ из России в ЕС снизился с 22% в первом квартале 2021 года до 14% во втором квартале 2025 года. Поставки в Европу осуществляются через проект Yamal LNG под руководством Novatek.
Крупнейшим импортером российского СПГ в Европе является Франция, которая приобрела около 4 миллионов тонн за первые восемь месяцев года. Далее следуют:
- Бельгия – 2,3 миллиона тонн;
- Испания – 1,8 миллиона тонн;
- Нидерланды – около 1 миллиона тонн.
В частности, французская компания TotalEnergies получает около 4 миллионов тонн СПГ в год с завода в Монтуа-де-Бретань.
А бывшее подразделение "Газпрома" в Германии, SEFE, имеет контракт на импорт 2,9 миллиона тонн газа ежегодно через порт Зебрюгге.
Как ЕС хочет отказаться от российского газа?
Американский президент Дональд Трамп недавно упрекнул ЕС за то, что страны продолжают до сих пор покупать российскую нефть и газ. Он заявил, что таким образом Европа финансирует войну против Украины.
Поэтому Европейская комиссия рассматривает возможность ввести запрет на импорт российского сжиженного природного газа в рамках нового пакета санкций против Москвы. Одновременно в ЕС обсуждают план полного прекращения закупок российской нефти и газа до 1 января 2028 года, а также запрет на подписание краткосрочных контрактов с российскими поставщиками, который может вступить в силу уже в следующем году.
Вместо этого ЕС планирует заменить поставки российского СПГ американским газом. Еврокомиссия намерена способствовать компаниям, которые занимаются поставками сжиженного газа из США в Европу.