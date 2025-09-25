Росія планує запуск нового газового проєкту "Сахалін-3", – Reuters
- Росія планує розпочати видобуток газу в проєкті "Сахалін-3" у 2028 році.
- Метою є постачання до Китаю та задоволення внутрішніх потреб.
Очікується, що Росія розпочне видобуток природного газу на новому проєкті. Йдеться про "Сахалін-3" у Тихому океані.
Що відомо про "Сахалін-3"?
Це відбудеться у 2028 році, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
Метою проєкту є постачання газу до Китаю та задоволення внутрішніх потреб. Про це повідомили російські інформаційні агентства з посиланням на місцевого губернатора.
Губернатор Валерій Лимаренко також заявив, що енергетичний гігант "Газпром" та регіональна влада працюють над планом будівництва нафтопереробного заводу на півдні Сахаліну для виробництва:
- авіаційного пального;
- дизеля;
- нафтового бензину (нафти) з газового конденсату.
Росія диверсифікує експорт нафти й газу ключового джерела бюджетних доходів – від Європи в бік Азії через – кризу у відносинах із Заходом на тлі конфлікту з Україною,
– йдеться у матеріалі.
Один із газопроводів із Росії до Китаю, призначений для транспортування газу далекосхідним маршрутом із Сахаліну, має розпочати постачання у 2027 році й у перспективі експортувати 12 мільярдів кубометрів газу щороку. І це більше ніж 10 мільярдів кубів, запланованих спершу.
Зверніть увагу! Губернатор додав, що Росія пов’язує перспективи галузі з реалізацією проєкту "Сахалін-3". Його запуск заплановано на 2028 рік. Очікується, що цей газ буде експортуватися до Китаю, а також використовуватиметься для потреб Далекого Сходу.
Що ще відомо про співпрацю між Росією та Китаєм?
Росія та Китай підписали меморандум про будівництво трубопроводу "Сила Сибіру-2". Про це пише Reuters.
"Газпром" заявив про це у вівторок, 2 вересня. Однак ціна проєкту залишається незрозумілою.
Зауважте! Також залишається незрозумілим, хто будуватиме газопровід.
Що відомо про "Силу Сибіру-2"?
Після завершення будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2" до Китаю має надходити до 100 мільярдів кубометрів російського газу на рік. Газ продаватимуть за ринковими цінами.
Подібні дії підтверджують зміцнення російсько-китайських відносин. Але також Пекін не має наміру піддаватися тиску з боку США.