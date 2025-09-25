Укр Рус
Економіка Новини економіки Росія планує запуск нового газового проєкту "Сахалін-3", – Reuters
25 вересня, 13:11
2

Росія планує запуск нового газового проєкту "Сахалін-3", – Reuters

Валерія Моргун
Основні тези
  • Росія планує розпочати видобуток газу в проєкті "Сахалін-3" у 2028 році.
  • Метою є постачання до Китаю та задоволення внутрішніх потреб.

Очікується, що Росія розпочне видобуток природного газу на новому проєкті. Йдеться про "Сахалін-3" у Тихому океані.

Що відомо про "Сахалін-3"?

Це відбудеться у 2028 році, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також "Картина не чорно-біла": Словаччина захищає закупівлі енергоносіїв з Росії 

Метою проєкту є постачання газу до Китаю та задоволення внутрішніх потреб. Про це повідомили російські інформаційні агентства з посиланням на місцевого губернатора.

Губернатор Валерій Лимаренко також заявив, що енергетичний гігант "Газпром" та регіональна влада працюють над планом будівництва нафтопереробного заводу на півдні Сахаліну для виробництва:

  1. авіаційного пального;
  2. дизеля;
  3. нафтового бензину (нафти) з газового конденсату.

Росія диверсифікує експорт нафти й газу  ключового джерела бюджетних доходів – від Європи в бік Азії через – кризу у відносинах із Заходом на тлі конфлікту з Україною,
– йдеться у матеріалі.

Один із газопроводів із Росії до Китаю, призначений для транспортування газу далекосхідним маршрутом із Сахаліну, має розпочати постачання у 2027 році й у перспективі експортувати 12 мільярдів кубометрів газу щороку. І це більше ніж 10 мільярдів кубів, запланованих спершу.

Зверніть увагу! Губернатор додав, що Росія пов’язує перспективи галузі з реалізацією проєкту "Сахалін-3". Його запуск заплановано на 2028 рік. Очікується, що цей газ буде експортуватися до Китаю, а також використовуватиметься для потреб Далекого Сходу.

Що ще відомо про співпрацю між Росією та Китаєм?

Росія та Китай підписали меморандум про будівництво трубопроводу "Сила Сибіру-2". Про це пише Reuters.

"Газпром" заявив про це у вівторок, 2 вересня. Однак ціна проєкту залишається незрозумілою.

Зауважте! Також залишається незрозумілим, хто будуватиме газопровід.

Що відомо про "Силу Сибіру-2"?