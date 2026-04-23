Оборудка майже на 450 мільйонів: правоохоронці викрили схему маніпуляцій з електрикою

Прокуратура, СБУ та Нацполіція викрили масштабну схему з розкрадання коштів "Укренерго". Вона діяла з 2022 по 2024 рік і за цей час завдала збитків підприємству у розмірі майже 450 мільйонів гривень.

Яку схему організували зловмисники?

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко у своєму дописі в соцмережах.

Дивіться також Оборудка майже на 300 мільйонів: в Укргазвидобуванні викрили масштабну злочинну схему

За його словами, організатором оборудки був засновник приватних енергокомпаній, через які реалізували електроенергію. Він же фактично і контролював ці фірми.

Однак працював він не сам, а залучив до злочинної схеми ще 4 учасників енергоринку. Так він створив мережу підконтрольних компаній.

Через ці компанії учасники схеми постачали електрику споживачам, але при цьому системно маніпулювали прогнозами:

Зловмисники навмисне занижували потреби в електроенергії, хоча й знали, що фактично споживання буде набагато більшим.

Тобто у документах вони показували, що споживачі потребують мало електроенергії, а насправді продавали значно більше.

У результаті виникав дефіцит – різниця між тим, що задекларували, і тим, що реально використали. Цей дефіцит автоматично покривала держава, щоб споживачі не залишилися без світла,

– розповів прокурор.

Ба більше, споживачі сплачували зловмисникам за світло повністю. Однак ті не розраховувалися з державою, а привласнювали ці кошти і виводили їх через свої компанії та ФОПів.

Борг перед "Укренерго", який виникав внаслідок цього, вони навмисне накопчували, штучно створюючи безнадійну заборгованість компаній. Після цього починали процедуру банкрутства. Потім цю схему повторювали на новій фірмі.

Зауважте! Внаслідок оборудок загальні збитки сягнули понад 447 мільйонів гривень.

Що інкримінують зловмисникам?

Як повідомили у СБУ за матеріалами провадження, загалом до схеми були причетні шестеро людей, які діяли у складі організованої групи.

Серед них були:

керівники київських енергопідприємств;

очільники харківських компаній, що постачають електрику промисловості.

Правоохоронці провели 26 обшуків за місцями проживання та ведення бізнесу підозрюваними. Під час обшуків вилучили:

смартфони;

комп’ютерну техніку;

печатки;

робочу документацію;

та чорнові записи із доказами злочинів.

Усім шістьом повідомили про підозру за кількома статями Кримінального кодексу України. Їм інкримінують організацію та пособництво у привласненні майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, яке було вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Фото: Злочинна схема затриманих / Прокуратура України

Зауважте! Наразі розслідування продовжується. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Які ще незаконні схеми викрили правоохоронці?