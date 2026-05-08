Чому двоє людей з однаковим стажем мають різні пенсії
- Розмір пенсії залежить від стажу, доходу та часу виходу на пенсію.
- При однакових умовах виходу на пенсію, особи з вищим доходом отримують більшу пенсію.
Розмір пенсії формується з урахуванням багатьох факторів. Окрім стажу вагомим вважається дохід, що мала особа протягом життя. Також важливим є час виходу на пенсію.
Чому грає роль період коли йдеш на пенсію?
При розрахунку пенсії враховується середня зарплата, повідомляє ПФУ.
Йдеться саме про середню заробітну плату, з якої сплачено страхові внески, за 3 календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Себто, навіть, якщо різниця між виходами пенсіонерів на заслужений відпочинок – рік, це вже вагома зміна.
Наразі вийти на пенсію за віком можна, починаючи з 60 років. При цьому, потрібно набути достатньо стажу, повідомляє ПФУ.
Цьогоріч вимоги такі:
- щоб піти на пенсію в 60 років, потрібно мати як мінімум – 33 роки страхового стажу;
- в 63 роки необхідно уже – 23 роки страхового стажу;
- в 65 років – 15 років страхового стажу.
Як дохід впливає на пенсію?
Розглянемо ситуацію, де дві особи при аналогічних обставинах йдуть на заслужений відпочинок. Водночас їхній середній дохід протягом життя буде різнитися. Розрахунки проведемо через пенсійний калькулятор.
Умови наступні:
- особа йде на пенсію на загальних умовах;
- у віці 60 років;
- стаж – 40 років.
Якщо дохід – 10 000 гривень, пенсійна виплата буде складати орієнтовно – 4,5 тисячі гривень.
Яка буде пенсія в 60 років при доході 10 тисяч
У випадку, коли дохід 12 000 гривень, пенсійна виплата складе уже приблизно – 5,4 тисячі гривень.
Яка буде пенсія в 60 років при доході 12 тисяч та стажі 40 років
Що ще мають знати пенсіонери зараз?
Пенсіонери мають змогу збільшити свою виплату, завдяки різного роду надбавкам та доплатам. Наприклад, за віком. Наразі така доплата складає від 300 до 570 гривень.
У загальну кількість може бути зараховано не весь стаж. Зокрема, йдеться про періоди, коли особа працювала неофіційно.
Наразі в страховий стаж зараховуються періоди, за які сплачено ЄСВ. Ці внески мають бути не менше мінімальних.