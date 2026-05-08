Почему играет роль период когда идешь на пенсию?
При расчете пенсии учитывается средняя зарплата, сообщает ПФУ.
Речь идет именно о средней заработной плате, с которой уплачены страховые взносы, за 3 календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии. То есть, даже, если разница между выходами пенсионеров на заслуженный отдых – год, это уже весомое изменение.
Сейчас выйти на пенсию по возрасту можно, начиная с 60 лет. При этом, нужно приобрести достаточно стажа, сообщает ПФУ.
В этом году требования следующие:
- сейчас чтобы уйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь как минимум – 33 года страхового стажа;
- в 63 года необходимо уже – 23 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Как доход влияет на пенсию?
Рассмотрим ситуацию, где два человека при аналогичных обстоятельствах идут на заслуженный отдых. В то же время их средний доход в течение жизни будет отличаться. Расчеты проведем через пенсионный калькулятор.
Условия следующие:
- лицо уходит на пенсию на общих условиях;
- в возрасте 60 лет;
- стаж – 40 лет.
Если доход – 10 000 гривен, пенсионная выплата будет составлять ориентировочно – 4,5 тысячи гривен.
В случае, когда доход 12 000 гривен. Пенсионная выплата составит уже примерно – 5,4 тысячи гривен.
Что еще должны знать пенсионеры сейчас?
Пенсионеры могут увеличить свою выплату, благодаря разного рода надбавкам и доплатам. Например, по возрасту. Сейчас такая доплата составляет от 300 до 570 гривен.
В общее количество может быть зачислено не весь стаж. В частности, речь идет о периодах, когда лицо работало неофициально.
Сейчас в страховой стаж засчитываются периоды, за которые уплачен ЕСВ. Эти взносы должны быть не менее минимальных.