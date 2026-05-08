Почему играет роль период когда идешь на пенсию?

При расчете пенсии учитывается средняя зарплата, сообщает ПФУ.

Речь идет именно о средней заработной плате, с которой уплачены страховые взносы, за 3 календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии. То есть, даже, если разница между выходами пенсионеров на заслуженный отдых – год, это уже весомое изменение.

Сейчас выйти на пенсию по возрасту можно, начиная с 60 лет. При этом, нужно приобрести достаточно стажа, сообщает ПФУ.

В этом году требования следующие:

сейчас чтобы уйти на пенсию в 60 лет , нужно иметь как минимум – 33 года страхового стажа;

, нужно иметь как минимум – 23 года страхового стажа;

необходимо уже – 23 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Как доход влияет на пенсию?

Рассмотрим ситуацию, где два человека при аналогичных обстоятельствах идут на заслуженный отдых. В то же время их средний доход в течение жизни будет отличаться. Расчеты проведем через пенсионный калькулятор.

Условия следующие:

лицо уходит на пенсию на общих условиях;

в возрасте 60 лет;

стаж – 40 лет.

Если доход – 10 000 гривен, пенсионная выплата будет составлять ориентировочно – 4,5 тысячи гривен.

В случае, когда доход 12 000 гривен. Пенсионная выплата составит уже примерно – 5,4 тысячи гривен.

Что еще должны знать пенсионеры сейчас?