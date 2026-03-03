Яка буде пенсія в 60, якщо маєш стаж 45 років

Розмір пенсії залежить не тільки від кількості набутого офіційного стажу. Важливу роль також відіграє дохід, який мала особа. Яка саме буде пенсія при 45 роках стажу, читайте далі.

Скільки треба стажу, аби піти на пенсію зараз?

Для того, аби піти на пенсію, особа має набути визначену мінімальну кількість стажу, повідомляє Пенсійний фонд.

Важливо! Мінімум залежить від віку.

Цьогоріч мінімальні значення були відкориговані. Наразі вони складають:

для виходу на заслужений відпочинок у 60 років, мінімум – 33 роки стажу;

у 63 роки – 23 роки стажу;

у 65 років – 15 років.

Себто, 45 років достатньо, аби піти на пенсію у 60 років. Також, при розрахунках врахуємо такі фактори:

особа мала дохід 10 тисяч гривень;

виходить на пенсію на загальних умовах.

За наведених вище умов, пенсіонер зможе отримати майже – 5,1 тисячі гривень.



Яка буде пенсія в 60 років, якщо маєш офіційний стаж 45 років / Скриншот Пенсійний калькулятор

Зверніть уваги! Для розрахунків використовувався пенсійний калькулятор.

Що ще важливо знати майбутнім пенсіонерам?