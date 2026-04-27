Яка буде пенсія, якщо маєш стаж 37 років
- Для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати мінімум 33 роки страхового стажу.
- При стажі 37 років і доході 10 000 гривень, пенсійна виплата складе приблизно 4 000 гривень.
Пенсія залежить від багатьох нюансів. Наприклад, важливим є дохід. Також грає роль кількість офіційного стажу, тобто, підтвердженого.
Як стаж впливає на час виходу на пенсію?
Вік виходу на пенсію залежить від кількості набутого стажу, повідомляє ПФУ.
Наразі ці вимоги такі:
- для виходу на пенсію в 60 років, мінімум складає – 33 роки страхового стажу;
- в 63 роки мінімум – 23 роки страхового стажу;
- в 65 років – 15 роки страхового стажу.
Зверніть увагу! Вимоги до кількості стажу для виходу на пенсію в 60 та 63 роки будуть зростати до 2028 року, повідомляє 7eminar.
37 років стажу достатньо, аби піти на пенсію в 60 років. Окрім цього, при розрахунках врахуємо, що:
- особа мала дохід 10 000 гривень;
- йде на заслужений відпочинок на загальних умовах.
Якщо враховувати наведені вище дані, пенсійна виплата складе орієнтовно – 4 тисячі гривень.
Яка буде пенсія при стажі 37 років у 2026 / Скриншот пенсійний калькулятор
Важливо! Розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.
Які ще нюанси важливо знати, при виході на пенсію?
Українські пенсіонери мають право на низку пільг. Зокрема, безоплатний проїзд у деяких видах міського транспорту. Також ця пільга поширюється на приміську залізницю, тобто, наприклад, електрички.
Українські пенсіонери можуть розраховувати на збільшення пенсії у майбутньому. Зокрема, завдяки індексації чи перерахунку. Наприклад, як це відбулося у квітні. Саме у цей період було здійснено перерахунок пенсій, що торкнувся виключно працюючих пенсіонерів, які набули не менш як 24 місяці страхового стажу. Або ж процедура проводилась у випадку, коли з останнього перерахунку (призначення) виплати пройшло не менш як 2 роки.