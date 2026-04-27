Яка буде пенсія, якщо маєш стаж 37 років

Пенсія залежить від багатьох нюансів. Наприклад, важливим є дохід. Також грає роль кількість офіційного стажу, тобто, підтвердженого.

Як стаж впливає на час виходу на пенсію?

Вік виходу на пенсію залежить від кількості набутого стажу, повідомляє ПФУ.

Читайте також Ще одна категорія українців отримає популярну надбавку: додаткові 2 600 гривень щомісяця

Наразі ці вимоги такі:

для виходу на пенсію в 60 років , мінімум складає – 33 роки страхового стажу;

, мінімум складає – 33 роки страхового стажу; в 63 роки мінімум – 23 роки страхового стажу;

мінімум – 23 роки страхового стажу; в 65 років – 15 роки страхового стажу.

Зверніть увагу! Вимоги до кількості стажу для виходу на пенсію в 60 та 63 роки будуть зростати до 2028 року, повідомляє 7eminar.

37 років стажу достатньо, аби піти на пенсію в 60 років. Окрім цього, при розрахунках врахуємо, що:

особа мала дохід 10 000 гривень;

йде на заслужений відпочинок на загальних умовах.

Якщо враховувати наведені вище дані, пенсійна виплата складе орієнтовно – 4 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при стажі 37 років у 2026 / Скриншот пенсійний калькулятор

Важливо! Розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

