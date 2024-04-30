У США тимчасово схвалили розрахунки по енергетиці з найбільшими банками з Росії

30 квітня 2024, 11:46
Читать новость на русском

Джерело:

Радіо Свобода

Міністерство фінансів США дозволило проводити фінансові операції з банками Росії у сфері енергетики. Дозвіл працюватиме до 1 листопада 2024 року.

З ким США дозволили розрахунки

Тож серед російських банків, які отримали ліцензію є:

Читайте також 7 мільярдів доларів: чому держборг України зріс за місяць

  • ВТБ;
  • Центробанк;
  • Ощадбанк;
  • Альфа-банк;
  • "Открытие";
  • Совкомбанк;
  • Росбанк;
  • ВЭБ.РФ;
  • "Зеніт";
  • "Санкт-Петербург".

Відповідна ліцензія дозволяє трансакції з російськими банками, пов'язані з виробництвом, постачанням або обміном енергією у будь-який спосіб.

Також пов'язаними з енергетикою вважатимуться трансакції, які стосуються наступних дій щодо нафти та інших енергоресурсів:

  • видобутку;
  • виробництва;
  • переробки;
  • скраплення;
  • транспортування;
  • купівлі.

Росія застосує санкції у відповідь 

Нещодавно речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що в Росії перебуває багато західних грошей, які стануть мішенню у випадку, якщо її заморожені активи передадуть на користь України.

Перспективи для судового оскарження (конфіскації російських активів) будуть широко відкриті. Росія скористається цим і буде нескінченно захищати свої інтереси,
– сказав він.

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова підтримала цю думку і повідомила, що на країни Заходу чекають відповідні санкції.

Автор: Тетяна Стельмах