У США тимчасово схвалили розрахунки по енергетиці з найбільшими банками з Росії
Джерело:Радіо Свобода
Міністерство фінансів США дозволило проводити фінансові операції з банками Росії у сфері енергетики. Дозвіл працюватиме до 1 листопада 2024 року.
З ким США дозволили розрахунки
Тож серед російських банків, які отримали ліцензію є:
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- ВТБ;
- Центробанк;
- Ощадбанк;
- Альфа-банк;
- "Открытие";
- Совкомбанк;
- Росбанк;
- ВЭБ.РФ;
- "Зеніт";
- "Санкт-Петербург".
Відповідна ліцензія дозволяє трансакції з російськими банками, пов'язані з виробництвом, постачанням або обміном енергією у будь-який спосіб.
Також пов'язаними з енергетикою вважатимуться трансакції, які стосуються наступних дій щодо нафти та інших енергоресурсів:
- видобутку;
- виробництва;
- переробки;
- скраплення;
- транспортування;
- купівлі.
Росія застосує санкції у відповідь
Нещодавно речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що в Росії перебуває багато західних грошей, які стануть мішенню у випадку, якщо її заморожені активи передадуть на користь України.
Перспективи для судового оскарження (конфіскації російських активів) будуть широко відкриті. Росія скористається цим і буде нескінченно захищати свої інтереси,
– сказав він.
Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова підтримала цю думку і повідомила, що на країни Заходу чекають відповідні санкції.