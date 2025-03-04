Сколько злотых можно получить за 1 доллар сегодня

При обмене валюты нужно учитывать курс, который был установлен в конкретно взятом финансовом учреждении. Сейчас обменять средства можно и не выходя из дома. Достаточно воспользоваться онлайн-сервисами.

Курс доллара к злотому сегодня

Курс доллара к злотому почти не менялся в течение месяца, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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Сколько злотых в 1 долларе:

в банках средний курс установлен такой – в 1 долларе – 3,84 польских злотых;

в обменниках средний курс – 3,93 злотого за доллар.

В платежных системах курс отличается:

у Mastercard курс – 4,11 злотого за доллар;

у Visa – 4,11 злотого за доллар.

Сколько злотых можно получить за 100 долларов 4 марта