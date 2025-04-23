Как военнослужащие могут получить 1 миллион гривен
- Военнослужащие Вооруженных Сил до 25 лет или участники "Контракт 18-24" могут получить выплату 1 миллион гривен, если соответствуют критериям участия в боевых действиях не менее 6 месяцев и не имеют уголовных или дисциплинарных нарушений.
- Для получения выплаты нужно собрать подтверждающие документы, а назначение выплаты осуществляется на основе приказа командира части, без представления рапорта военнослужащим.
Действующие военнослужащие ВСУ в возрасте до 25 лет, которые вступили в ряды армии ранее, могут получить мотивационную выплату в размере 1 миллион гривен. Такое же право имеют участники программы Минобороны "Контракт 18-24".
Как получить выплату в миллион гривен
Если боец присоединился к Силам обороны до достижения 25-летнего возраста, даже если сейчас он старше, он все равно имеет право на выплату – при условии, что соответствует другим критериям, передает 24 Канал со ссылкой на адвоката Алину Редько.
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В частности, должно быть подтверждено участие в боевых действиях не менее 6 месяцев и отсутствие фактов привлечения к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности.
Чтобы действующий военнослужащий Вооруженных Сил мог оформить мотивационную выплату, необходимо собрать подтверждающие документы, которые доказывают участие в боевых действиях и прохождение службы. В перечень входят:
послужная карточка;
боевой приказ или распоряжение;
журнал боевых действий (вахтенный, навигационно-вахтенный, навигационный) или журнал ведения оперативной обстановки, или боевое донесение;
рапорт (донесение) командира подразделения или корабля об участии в боевых действиях в зоне активных военных действий;
выписка из послужного списка, копии учетно-служебных карточек или справки о прохождении военной службы;
справка о непосредственном участии в боевых действиях, а также информация об отсутствии (или наличии) фактов привлечения к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности (оформляется по специальной форме).
Кроме основного пакета документов, в некоторых случаях могут понадобиться справки о ранении или подтверждение факта пребывания в плену – в зависимости от обстоятельств прохождения службы.
Как происходит назначение выплаты
Подавать рапорт для получения выплаты военнослужащему не нужно. Алгоритм выглядит так:
воинская часть формирует список лиц, которые имеют право на выплату, и определяет необходимую сумму;
в случае перемещения военнослужащего – часть обращается к другим подразделениям, чтобы собрать все необходимые документы;
выплата осуществляется на основе приказа командира части.
Сроки перечисления средств пока официально не установлены.
Напомним! Мотивационная программа "Контракт 18-24" является инициативой Минобороны для молодых украинцев, которые решили добровольно вступить в ряды Сил обороны.