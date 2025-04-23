Как получить выплату в миллион гривен

Если боец присоединился к Силам обороны до достижения 25-летнего возраста, даже если сейчас он старше, он все равно имеет право на выплату – при условии, что соответствует другим критериям, передает 24 Канал со ссылкой на адвоката Алину Редько.

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В частности, должно быть подтверждено участие в боевых действиях не менее 6 месяцев и отсутствие фактов привлечения к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности.

Чтобы действующий военнослужащий Вооруженных Сил мог оформить мотивационную выплату, необходимо собрать подтверждающие документы, которые доказывают участие в боевых действиях и прохождение службы. В перечень входят:

послужная карточка;

боевой приказ или распоряжение;

журнал боевых действий (вахтенный, навигационно-вахтенный, навигационный) или журнал ведения оперативной обстановки, или боевое донесение;

рапорт (донесение) командира подразделения или корабля об участии в боевых действиях в зоне активных военных действий;

выписка из послужного списка, копии учетно-служебных карточек или справки о прохождении военной службы;

справка о непосредственном участии в боевых действиях, а также информация об отсутствии (или наличии) фактов привлечения к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности (оформляется по специальной форме).

Кроме основного пакета документов, в некоторых случаях могут понадобиться справки о ранении или подтверждение факта пребывания в плену – в зависимости от обстоятельств прохождения службы.

Как происходит назначение выплаты

Подавать рапорт для получения выплаты военнослужащему не нужно. Алгоритм выглядит так:

воинская часть формирует список лиц, которые имеют право на выплату, и определяет необходимую сумму;

в случае перемещения военнослужащего – часть обращается к другим подразделениям, чтобы собрать все необходимые документы;

выплата осуществляется на основе приказа командира части.

Сроки перечисления средств пока официально не установлены.

Напомним! Мотивационная программа "Контракт 18-24" является инициативой Минобороны для молодых украинцев, которые решили добровольно вступить в ряды Сил обороны.