Як отримати виплату в мільйон гривень

Якщо боєць приєднався до Сил оборони до досягнення 25-річного віку, навіть якщо нині він старший, він усе одно має право на виплату – за умови, що відповідає іншим критеріям, передає 24 Канал з посиланням на адвокатку Аліну Редько.

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Зокрема, має бути підтверджена участь у бойових діях щонайменше 6 місяців і відсутність фактів притягнення до кримінальної, адміністративної чи дисциплінарної відповідальності.

Щоб чинний військовослужбовець Збройних Сил міг оформити мотиваційну виплату, необхідно зібрати підтверджуючі документи, які доводять участь у бойових діях і проходження служби. До переліку входять:

послужна картка;

бойовий наказ або розпорядження;

журнал бойових дій (вахтовий, навігаційно-вахтовий, навігаційний) або журнал ведення оперативної обстановки, або бойове донесення;

рапорт (донесення) командира підрозділу чи корабля про участь у бойових діях у зоні активних воєнних дій;

витяг із послужних списків, копії обліково-послужних карток або довідки про проходження військової служби;

довідка про безпосередню участь у бойових діях, а також інформація про відсутність (чи наявність) фактів притягнення до кримінальної, адміністративної або дисциплінарної відповідальності (оформлюється за спеціальною формою).

Окрім основного пакета документів, у деяких випадках можуть знадобитися довідки про поранення або підтвердження факту перебування в полоні – залежно від обставин проходження служби.

Як відбувається призначення виплати

Подавати рапорт для отримання виплати військовослужбовцю не потрібно. Алгоритм виглядає так:

військова частина формує список осіб, які мають право на виплату, та визначає необхідну суму;

у разі переміщення військовослужбовця – частина звертається до інших підрозділів, щоб зібрати всі потрібні документи;

виплата здійснюється на основі наказу командира частини.

Терміни перерахування коштів наразі офіційно не встановлені.

Нагадаємо! Мотиваційна програма "Контракт 18-24" є ініціативою Міноборони для молодих українців, які вирішили добровільно вступити до лав Сил оборони.