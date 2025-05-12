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Экономика Соцвыплаты Кто может получить 10 окладов при выходе на пенсию и какие условия
12 мая, 15:17
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Кто может получить 10 окладов при выходе на пенсию и какие условия

Альбина Ковпак
Основні тези
  • Некоторые пенсионеры, работавшие в государственных или коммунальных учреждениях на определенных должностях, могут получить единовременное пособие в размере десяти месячных пенсий.
  • Для получения 10 окладов нужно иметь достаточный стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и работать на момент достижения пенсионного возраста в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности.

Некоторые пенсионеры могут получить единовременное пособие, размер которого равен десяти месячным пенсиям. Право на это имеют работники государственных и коммунальных учреждений.

Кто имеет право на 10 окладов

Воспользоваться этим правом могут пенсионеры, работавшие на определенных должностях и имеющие достаточный стаж работы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Перечень профессий:

  • работники дошкольных учебных заведений всех типов;
  • работники внешкольных учебных заведений;
  • работники общеобразовательных школ;
  • работники музыкальных и художественных школ;
  • работники военных общеобразовательных учреждений;
  • работники высших учебных заведений I-II уровней аккредитации;
  • работники профессионально-технических учебных заведений;
  • работники детских домов;
  • работники школ-клиник;
  • работники детских трудовых и воспитательно-трудовых колоний;
  • работники межшкольных учебно-производственных комбинатов;
  • работники логопедических пунктов и стационаров;
  • работники детских приемных пунктов и приемников-распределителей для несовершеннолетних;
  • работники библиотек (заведующие и библиотекари);
  • работники детских клиник, поликлиник, больниц, санаториев, диспансеров, домов ребенка, детских отделений;
  • работники в учреждениях для исполнения наказаний;
  • работники аптек, аптечных киосков, аптечных магазинов;
  • работники контрольно-аналитических лабораторий;
  • работники медико-социальных экспертных комиссий и бюро судебно-медицинской экспертизы;
  • работники интернатных учреждений для людей с инвалидностью, детей с инвалидностью и престарелых.

Что нужно для получения 10 окладов

Для получения 10 окладов в случае выхода на пенсию необходимо, чтобы на момент достижения пенсионного возраста человек работал в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, дающих право на назначение пенсии за выслугу лет.

Также при ее назначении вышеперечисленным лицам разрешается суммирование стажа за периоды работы в учреждениях здравоохранения, заведениях образования или социальной защиты.

Для получения этой выплаты следует предоставить следующие документы:

  • трудовую книжку;
  • справку с места работы;

Обратите внимание! Выплата предоставляется гражданам, которые ранее не получали пенсию и имеют необходимый стаж: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.