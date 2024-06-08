Кто может иметь сразу 10 окладов

Такую помощь могут получить сотрудники коммунальных и государственных учреждений при условии наличия необходимого страхового стажа.

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Количество стажа составляет:

для мужчин – 35 лет стажа, работая на соответствующих должностях;

для женщин – 30 лет стажа.

В список учреждений, работники которых имеют право на единовременную выплату, входят:

общеобразовательные школы, военные общеобразовательные учреждения, музыкальные и художественные школы;

межшкольные учебно-производственные комбинаты;

детские дома, детские трудовые и воспитательно-трудовые колонии, детские приемные пункты и приемники-распределители для несовершеннолетних, логопедические пункты и стационары, школы-клиники;

высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации, профессионально-технические учебные заведения;

дошкольные учебные заведения всех типов;

внешкольные учебные заведения.

Как получить выплату

Для получения единовременной выплаты необходимо выполнить несколько дополнительных условий:

Наличие трудоустройства на день достижения пенсионного возраста. Пенсионер должен быть трудоустроенным в государственных или коммунальных учреждениях на должностях, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет. Отсутствие получения другой пенсии. Пенсионер имеет право на выплату, если до сих пор не получал никакой другой пенсии.

Важно! При назначении пенсии за выслугу лет допускается суммирование стажа, приобретенного во время работы в учреждениях и заведениях образования, здравоохранения и социальной защиты.

Вырастут ли пенсии летом

Для пенсионеров вскоре произойдет повышение пенсий. Это связано с перерасчетом пенсионных выплат, который начался в апреле для пенсионеров, которые продолжают работать. Надбавки за это будут выплачены в июне.

Обратите внимание! Задержка возникла из-за отчетов об уплате Единого социального взноса (ЕСВ) за первый квартал 2024 года, которые были поданы до 10 мая.

Пенсии будут автоматически пересчитаны для пенсионеров, которые:

Продолжили работать после назначения или последнего перерасчета пенсии и по состоянию на 1 марта 2024 года приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа.

и по состоянию на 1 марта 2024 года приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа. Работали менее 24 месяцев, но от последнего назначения или перерасчета прошло два года.

Важно! Размер надбавки за каждый дополнительный год стажа составляет 23,61 гривны.