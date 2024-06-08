Хто може мати одразу 10 окладів

Таку допомогу можуть отримати співробітники комунальних та державних установ за умови наявності необхідного страхового стажу.

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Кількість стажу становить:

для чоловіків – 35 років стажу, працюючи на відповідних посадах;

для жінок – 30 років стажу.

До списку установ, працівники яких мають право на одноразову виплату, входять:

загальноосвітні школи, військові загальноосвітні установи, музичні та художні школи;

міжшкільні навчально-виробничі комбінати;

дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та приймачі-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки;

вищі навчальні заклади І-II рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади;

дошкільні навчальні заклади всіх типів;

позашкільні навчальні заклади.

Як отримати виплату

Для отримання одноразової виплати необхідно виконати кілька додаткових умов:

Наявність працевлаштування на день досягнення пенсійного віку. Пенсіонер має бути працевлаштованим у державних чи комунальних установах на посадах, робота на яких надає право на пенсію за вислугу років. Відсутність отримання іншої пенсії. Пенсіонер має право на виплату, якщо до цього часу не отримував жодної іншої пенсії.

Важливо! Під час призначення пенсії за вислугу років допускається підсумовування стажу, набутого під час роботи в установах та закладах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.

Чи зростуть пенсії влітку

Для пенсіонерів незабаром відбудеться підвищення пенсій. Це пов'язано з перерахунком пенсійних виплат, який розпочався у квітні для пенсіонерів, які продовжують працювати. Надбавки за це будуть виплачені у червні.

Зверніть увагу! Затримка виникла через звіти про сплату Єдиного соціального внеску (ЄСВ) за перший квартал 2024 року, які були подані до 10 травня.

Пенсії будуть автоматично перераховані для пенсіонерів, які:

Продовжили працювати після призначення або останнього перерахунку пенсії й станом на 1 березня 2024 року набули не менше 24 місяців страхового стажу.

й станом на 1 березня 2024 року набули не менше 24 місяців страхового стажу. Працювали менше ніж 24 місяці, але від останнього призначення чи перерахунку минуло два роки.

Важливо! Розмір надбавки за кожен додатковий рік стажу становить 23,61 гривні.