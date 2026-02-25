10 пенсий сразу: кому и за какие заслуги государство платит дополнительно

Украинцы, которые выходят на пенсию имеют право на дополнительную государственную выплату. Однако правило касается не всех. Чтобы получить деньги надо проработать на государственной работе и выполнить еще несколько условий.

Кто может получить 10 пенсий за один раз?

О том, как получить дополнительные деньги при выходе на пенсию, говорится в сообщении Главного управления ПФУ Винницкой области.

В соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" некоторые работники бюджетной сферы имеют право на единовременную денежную помощь от государства при выходе на пенсию по возрасту.

Помощь выплачивается в размере 10 месячных пенсий. Получить ее могут:

те, кто на день достижения пенсионного возраста работал на должности, дающей право на пенсию за выслугу лет (условия определены постановлением Кабмина "О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет");

те, кто не получал ранее ни одного вида пенсий;

те, кто имеют необходимый страховой стаж (не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин).

Заметьте! Чаще всего "бонус" касается работников образования, здравоохранения и социального обеспечения, а также спортсменов – заслуженных мастеров спорта, мастеров спорта международного класса – членов сборных команд и артистов театрально-концертных заведений.

Специальный стаж исчисляют по данным трудовой книжки, где указана информация о периодах работы и должности. Иногда, при необходимости, приобщают дополнительные документы. Однако государство позволяет "складывать" периоды работы, которые дают право на пенсию за выслугу лет. Так пенсионер гарантированно получит выплату, если предыдущие условия тоже выполнены.

Важно! Размер помощи аналогичен размеру пенсии, которую начислят. Выплату проводят однократно из средств Госбюджета.

Поэтому, если человек работает, например, учителем или врачом в государственном учреждении, имеет необходимый стаж и ранее не получал пенсии – государство обязательно выплатит ему дополнительные деньги в размере 10 пенсий при выходе на заслуженный отдых.

Где в Украине самые большие пенсии в 2026 году?

Средняя ежемесячная выплата для пенсионеров сейчас составляет 6 544 гривны. По сравнению с 2025 годом пенсии выросли почти на 13%. Однако в разных регионах реальные выплаты бывают ниже этого показателя. Об этом говорится на ресурсе "На пенсии".

Так самую большую пенсию получают киевляне, где размер выплат составляет 8 981 гривну. Пятерку с самыми большими пенсиями в Украине закрывают такие области:

Донецкая – 8 007 гривен;

Луганская – 7 481 гривна;

Днепропетровская – 7 269 гривен;

Киевская – 6 926 гривен.

В то же время самые низкие пенсии получают в:

Тернопольской области – 5 062 гривны;

Черновицкой – 5 239 гривен;

Закарпатской – 5 309 гривен;

Херсонской – 5 541 гривна.

Обратите внимание! Разница между предельными показателями в Киеве и Тернопольской области составляет 3 919 гривен.

Отмечается, что в некоторых регионах пенсии выросли более, чем на 13%. В частности речь идет о Ровенской области, где за год выплату увеличили на 24%. Волынская область на втором месте – там пенсия выросла почти на 20%.

Что еще нужно знать о пенсиях в 2026 году?