Успейте до 1 июня: украинцы могут получить 10 тысяч гривен помощи

Отдельные украинцы имеют право на единовременное пособие в размере 10 тысяч гривен. Кто может воспользоваться программой и до какого срока нужно подать документы для выплаты, читайте дальше.

Кто сможет получить единовременное пособие от государства

Родители погибших или пропавших без вести военнослужащих, проживающих во Львовской городской территориальной общине, могут подать заявление на выплату 10 000 гривен, передает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Это ежегодный прием заявлений на единовременную денежную помощь ко Дню матери и Дню отца. Ее можно подать в одно из таких учреждений:

Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий;

районное управление соцзащиты;

любой центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Вместе с заявлением нужно предоставить определенный пакет документов. Полный перечень доступен по официальной ссылке.

Важно! Документы на получение помощи следует подать в установленные сроки: матери – до 1 июня 2025 года, а родители – до 1 июля 2025 года.