Экономика Новости экономики 100 долларов: это сколько гривен сегодня
6 декабря, 23:59
100 долларов: это сколько гривен сегодня

Анастасия Зорик
  • Официальный курс доллара в Украине 6 декабря составляет 42,18 гривны за доллар.
  • В банках курс покупки доллара – 41,83 гривны, а курс продажи – 42,40 гривны за доллар.

Курс доллара в Украине стабилен. Происходят лишь незначительные изменения, вызванные легкими колебаниями. Вероятно, до конца года ощутимого роста курса этой валюты не произойдет.

Какой курс доллара в Украине сегодня?

6 декабря официальный курс доллара в Украине – 42,18 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По данным издания "Минфин", в банке средний курс доллара, по состоянию на сегодня, таков:

  • покупка – 41,83 гривны за доллар США;
  • продажа – 42,40 гривны за доллар США.

В обменниках курс также несколько изменился:

  • покупка – 42,15 гривны за доллар США;
  • продажа – 42,25 гривны за доллар США.

Сколько сегодня можно получить, если сдать 100 долларов?

  • если сдать 100 долларов в банк, можно получить ориентировочно – 4 138 гривен;
  • при обмене 100 долларов в обменнике, удастся получить примерно – 4 215 гривен.

Сколько сейчас надо гривен, чтобы купить 100 долларов?

  • в банке покупка 100 долларов сейчас обойдется в примерно – 4 240 гривен;
  • а вот в обменнике 100 долларов можно купить за ориентировочно – 4 225 гривен.

Что еще важно знать о долларе сейчас?

  • В начале декабря курс доллара сильно не изменится. В частности, на межбанке эта валюта будет находиться в диапазоне – 42,20 – 42,70 гривны за доллар в течение 1 – 7 декабря. В то же время на наличном рынке люфт колебаний ожидается: 42,30 – 42,80 гривны за доллар.

  • Ожидается, что в течение декабря в Украине снизится спрос на валюту. Предположительно, он будет в 1,5 – 2 раза меньше чем раньше.

  • Также, важно уточнить, что в декабре может произойти контролируемая девальвация. То есть, валюта будет находиться в пределах 43 – 43,50 гривны за доллар. Однако это не гарантировано.