100 долларов: это сколько гривен сегодня
- Официальный курс доллара в Украине 6 декабря составляет 42,18 гривны за доллар.
- В банках курс покупки доллара – 41,83 гривны, а курс продажи – 42,40 гривны за доллар.
Курс доллара в Украине стабилен. Происходят лишь незначительные изменения, вызванные легкими колебаниями. Вероятно, до конца года ощутимого роста курса этой валюты не произойдет.
Какой курс доллара в Украине сегодня?
6 декабря официальный курс доллара в Украине – 42,18 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По данным издания "Минфин", в банке средний курс доллара, по состоянию на сегодня, таков:
- покупка – 41,83 гривны за доллар США;
- продажа – 42,40 гривны за доллар США.
В обменниках курс также несколько изменился:
- покупка – 42,15 гривны за доллар США;
- продажа – 42,25 гривны за доллар США.
Сколько сегодня можно получить, если сдать 100 долларов?
- если сдать 100 долларов в банк, можно получить ориентировочно – 4 138 гривен;
- при обмене 100 долларов в обменнике, удастся получить примерно – 4 215 гривен.
Сколько сейчас надо гривен, чтобы купить 100 долларов?
- в банке покупка 100 долларов сейчас обойдется в примерно – 4 240 гривен;
- а вот в обменнике 100 долларов можно купить за ориентировочно – 4 225 гривен.
Что еще важно знать о долларе сейчас?
В начале декабря курс доллара сильно не изменится. В частности, на межбанке эта валюта будет находиться в диапазоне – 42,20 – 42,70 гривны за доллар в течение 1 – 7 декабря. В то же время на наличном рынке люфт колебаний ожидается: 42,30 – 42,80 гривны за доллар.
Ожидается, что в течение декабря в Украине снизится спрос на валюту. Предположительно, он будет в 1,5 – 2 раза меньше чем раньше.
Также, важно уточнить, что в декабре может произойти контролируемая девальвация. То есть, валюта будет находиться в пределах 43 – 43,50 гривны за доллар. Однако это не гарантировано.