100 долларов: это сколько гривен сегодня

6 декабря официальный курс доллара в Украине – 42,18 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По данным издания "Минфин", в банке средний курс доллара, по состоянию на сегодня, таков:

В обменниках курс также несколько изменился:

В начале декабря курс доллара сильно не изменится. В частности, на межбанке эта валюта будет находиться в диапазоне – 42,20 – 42,70 гривны за доллар в течение 1 – 7 декабря. В то же время на наличном рынке люфт колебаний ожидается: 42,30 – 42,80 гривны за доллар.

Ожидается, что в течение декабря в Украине снизится спрос на валюту. Предположительно, он будет в 1,5 – 2 раза меньше чем раньше.