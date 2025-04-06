6 апреля, 14:50
Покупка 1000 злотых в Украине: где выгоднее осуществить обмен
Основні тези
- По состоянию на 4 апреля, курс НБУ для злотого к гривне составляет 10,93, а в банках: покупка за 10,50, продажа за 11,05 гривны.
- В обменниках курс для покупки 10,73, продажи 10,85 гривны, а 1 000 злотых стоит 10 850 гривен, в банках – 11 050 гривен.
Многие украинцы хотят приобрести 1000 злотых, но важно знать, где сейчас выгодный курс – в банках или обменниках. Сколько придется отдать за 1000 злотых сегодня, читайте дальше.
Какой курс злотого к гривне сегодня
По состоянию на 4 апреля, НБУ установи курс, согласно которому 1 злотый равен 10,93 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".
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В то же время в банках средний курс таков:
- покупка происходит по 10,50 гривны за злотый;
- продажа – 11,05 гривны за злотый.
В обменниках средний курс сейчас такой:
- покупка происходит по курсу – 10,73 гривны за злотый;
- продажа – 10,85 гривны за злотый.
Сколько нужно отдать за 1 000 злотых сегодня
- Если покупать 1 000 злотых в банке, нужно отдать в среднем около 11 050 гривен;
- В то же время при покупке 1 000 злотых в обменнике можно потратить чуть меньше – 10 850 гривен.
За сколько можно обменять 1 000 злотых онлайн
Средний курс в платежных системах такой:
- если обмен валюты осуществляется через Visa, курс составляет 10,14 гривны за злотый;
- у Mastercard курс составляет – 10,14 гривны за злотый.
Соответственно, при обмене 1 000 злотых можно получить:
- если обмен происходит через Visa – 1 0 147 гривен;
- соответственно через Mastercard – 10 147 гривен