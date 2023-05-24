1 200 гривен за кило черешни: почему ягода так дорого стоит

Нынешние цены на черешню могут поразить даже самых стойких украинцев. На некоторых торговых точках за килограмм ягоды можно заплатить 1 200 гривен. Экономист объяснил, почему это произошло.

Почему черешня такая дорогая

В первую очередь так произошло из-за российской оккупации южных регионов Украины, которые выращивают эту ягоду. Поэтому сейчас цены соответствуют импортным, считает экономист Олег Пендзин.

Читайте также Яблоки, морковь и свинина: какие продукты стремительно подорожали

Цены на черешню сегодня – это цена импорта. Наша черешня будет поступать в середине июня. Тогда цена серьезно снизится. Сейчас цена значительно выше, чем в прошлом году – в конце мая прошлого года цена была 200 гривен, а сейчас – 700 гривен,

– прокомментировал он.

На одном из столичных рынков черешню можно найти в ценовом диапазоне по 850–1200 гривен за килограмм. Местная продавщица рассказала, что ягоду привезли из Николаевки Одесской области. Также черешню импортируют из Азербайджана, она стоит 200 гривен за килограмм.

К нам везут черешню из Польши. Украинская – это Закарпатье и немного с юга. Пока Мелитополь под оккупацией, есть из Закарпатья, немного из Одесчины и Николаевщины,

– добавил Пендзин.

То есть где-то через 15–20 дней люди смогут попробовать украинскую черешню.

Будут ли в июне дешевые фрукты