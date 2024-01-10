Доходы от замороженных российских активов: ЕС хочет передать Украине 15 миллиардов евро

С октября 2023 года Соединенные Штаты и ЕС ищут юридические возможности, позволяющие использовать 300 миллиардов замороженных российских активов для Украины. Однако в Брюсселе пока не видят надежного юридического пути, который позволил бы конфисковать активы только на том основании, что они попали под санкции.

В частности, чиновники работают над тем, как передать Киеву российские суверенные активы, обездвиженные западными санкциями. Однако страны ЕС до сих пор опасаются неблагоприятных последствий и сосредоточены на собственной прибыли, которую финансовые учреждения получают, обладая активами.

Читайте также: Байден разрешил Министерству финансов США блокировать операции, способствующие вооружению России

В то же время, ЕС рассматривает возможность передачи финансовыми учреждениями, где находятся заблокированные российские активы, части полученной прибыли на восстановление Украины.

Почему активы до сих пор не конфисковали

В частности, Германия, Франция и Бельгия, где хранится основная часть – 210 миллиардов евро – опасаются перехода от простого ограждения доходов финансовых учреждений к фактической конфискации активов.

Давайте послушаем экспертов по этой теме, в том смысле, что в какой-то момент существует обязательство возместить ущерб Украине, но, конечно, нужна правовая база,

– заявил на этой неделе премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Де Кроо предположил, что Бельгия не будет ветировать использование активов, если другие страны согласятся.

Любопытно! Ранее Европейский центральный банк предупредил, что доступ к доходам Euroclear, центральному депозитарию ценных бумаг, владеющему активами в Бельгии, может дестабилизировать финансовую систему, а захват самих активов был бы еще более рискованным.

Дело в том, что Бельгия только что приняла на себя обязанности председательства в Европейском совете сроком на шесть месяцев и возглавляет переговоры. В частности, в стране застрял 191 миллиард евро.

Какие суммы замороженных активов России

По данным Минфина России, из-за западных санкций Россия потеряла доступ почти к половине золото-валютных резервов – около 300 миллиардов долларов из примерно 640 миллиардов долларов. Среди них: