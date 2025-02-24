ЕС бьет по ключевым секторам России: 16-й пакет санкций в третью годовщину полномасштабной войны

В третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Совет ЕС принял 16-й пакет санкций, охватывающий ключевые секторы российской экономики. Эти ограничения направлены на ослабление способности российского режима продолжать агрессию против Украины.

Какие санкции входят в новый 16-й пакет ограничений

Новый пакет санкций охватывает не только российский "теневой флот", но и лиц и организации, способствующие эксплуатации опасных нефтяных танкеров, поставляющие игровые контроллеры для управления дронами, взаимодействующие с банками для обхода санкций или распространяют пропаганду через медиа, передает 24 Канал со ссылкой на European Council.

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Нет сомнений относительно того, кто является агрессором, кто должен заплатить и быть привлеченным к ответственности за эту войну. Каждый санкционный пакет лишает Кремль средств на ведение войны. Пока продолжаются переговоры о прекращении агрессии России, мы должны укрепить позиции Украины. Санкции дают рычаг влияния,

– заявила Кая Каллас, Верховный представитель ЕС.

Таким образом, новые санкции ЕС включают:

Индивидуальные санкции: добавлено 83 позиции (48 человек, 35 компаний), угрожающих суверенитету Украины. Новые критерии позволяют наказывать владельцев судов "теневого флота" и тех, кто поддерживает российский ВПК.

добавлено 83 позиции (48 человек, 35 компаний), угрожающих суверенитету Украины. Новые критерии позволяют наказывать владельцев судов "теневого флота" и тех, кто поддерживает российский ВПК. Теневой флот: запрещено 74 дополнительных судна, помогающих обходить нефтяные ограничения или перевозящих военные грузы. В общем – 153 судна.

запрещено 74 дополнительных судна, помогающих обходить нефтяные ограничения или перевозящих военные грузы. В общем – 153 судна. Финансы: запрет на транзакции через российскую СПФС за пределами России. Ограничения для 13 ключевых региональных банков.

запрет на транзакции через российскую СПФС за пределами России. Ограничения для 13 ключевых региональных банков. Торговля: жесткие ограничения для 53 компаний, поддерживающих российский ВПК, в частности в Китае, Турции, ОАЭ.

жесткие ограничения для 53 компаний, поддерживающих российский ВПК, в частности в Китае, Турции, ОАЭ. Медиа: запрещено вещание 8 пропагандистских российских СМИ, дестабилизирующих ситуацию в Европе. В частности, EADaily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation и Красная Звезда/Твзвезда.

запрещено вещание 8 пропагандистских российских СМИ, дестабилизирующих ситуацию в Европе. В частности, EADaily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation и Красная Звезда/Твзвезда. Порты и шлюзы: запрет транзакций с объектами, способствующими обходу санкций и перевозке военных технологий.

запрет транзакций с объектами, способствующими обходу санкций и перевозке военных технологий. Транспорт: дополнительные ограничения на полеты, перевозки авиатехники и автотранспорт для российских компаний.

дополнительные ограничения на полеты, перевозки авиатехники и автотранспорт для российских компаний. Энергетика: запрет экспорта ПО для нефтегазовой отрасли, ограничения для проектов типа "Восток Ойл". Запрещено предоставление временных хранилищ для российской нефти и нефтепродуктов в ЕС

запрет экспорта ПО для нефтегазовой отрасли, ограничения для проектов типа "Восток Ойл". Запрещено предоставление временных хранилищ для российской нефти и нефтепродуктов в ЕС Оккупированные территории: Введены новые ограничения на услуги и экспорт технологий в Крыму, Севастополе и оккупированных районах Донбасса, Херсонщины и Запорожья для предотвращения их интеграции в Россию

Введены новые ограничения на услуги и экспорт технологий в Крыму, Севастополе и оккупированных районах Донбасса, Херсонщины и Запорожья для предотвращения их интеграции в Россию Беларусь: санкции приравнены к российским, добавлены критерии для карательных мер по поддержке ВПК.

Обратите внимание! Санкции против неподконтрольных территорий продлены до февраля 2026 года.