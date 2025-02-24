ЕС бьет по ключевым секторам России: 16-й пакет санкций в третью годовщину полномасштабной войны
В третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Совет ЕС принял 16-й пакет санкций, охватывающий ключевые секторы российской экономики. Эти ограничения направлены на ослабление способности российского режима продолжать агрессию против Украины.
Какие санкции входят в новый 16-й пакет ограничений
Новый пакет санкций охватывает не только российский "теневой флот", но и лиц и организации, способствующие эксплуатации опасных нефтяных танкеров, поставляющие игровые контроллеры для управления дронами, взаимодействующие с банками для обхода санкций или распространяют пропаганду через медиа, передает 24 Канал со ссылкой на European Council.
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Нет сомнений относительно того, кто является агрессором, кто должен заплатить и быть привлеченным к ответственности за эту войну. Каждый санкционный пакет лишает Кремль средств на ведение войны. Пока продолжаются переговоры о прекращении агрессии России, мы должны укрепить позиции Украины. Санкции дают рычаг влияния,
– заявила Кая Каллас, Верховный представитель ЕС.
Таким образом, новые санкции ЕС включают:
- Индивидуальные санкции: добавлено 83 позиции (48 человек, 35 компаний), угрожающих суверенитету Украины. Новые критерии позволяют наказывать владельцев судов "теневого флота" и тех, кто поддерживает российский ВПК.
- Теневой флот: запрещено 74 дополнительных судна, помогающих обходить нефтяные ограничения или перевозящих военные грузы. В общем – 153 судна.
- Финансы: запрет на транзакции через российскую СПФС за пределами России. Ограничения для 13 ключевых региональных банков.
- Торговля: жесткие ограничения для 53 компаний, поддерживающих российский ВПК, в частности в Китае, Турции, ОАЭ.
- Медиа: запрещено вещание 8 пропагандистских российских СМИ, дестабилизирующих ситуацию в Европе. В частности, EADaily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation и Красная Звезда/Твзвезда.
- Порты и шлюзы: запрет транзакций с объектами, способствующими обходу санкций и перевозке военных технологий.
- Транспорт: дополнительные ограничения на полеты, перевозки авиатехники и автотранспорт для российских компаний.
- Энергетика: запрет экспорта ПО для нефтегазовой отрасли, ограничения для проектов типа "Восток Ойл". Запрещено предоставление временных хранилищ для российской нефти и нефтепродуктов в ЕС
- Оккупированные территории: Введены новые ограничения на услуги и экспорт технологий в Крыму, Севастополе и оккупированных районах Донбасса, Херсонщины и Запорожья для предотвращения их интеграции в Россию
- Беларусь: санкции приравнены к российским, добавлены критерии для карательных мер по поддержке ВПК.
Обратите внимание! Санкции против неподконтрольных территорий продлены до февраля 2026 года.