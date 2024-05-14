177 тысяч гривен ежемесячно: какие зарплаты в разных странах Европы

Уровень заработной платы является важным фактором в жизни человека. Он не только определяет материальное благосостояние, но также отражает экономическое развитие и качество жизни в стране.

Где самые высокие зарплаты в Европе

Стало известно, какие средние зарплаты в разных странах Европы. По статистическим данным, самые высокие зарплаты имеют работники в Дании – 4 149 евро (около 177 220 гривен), а самые низкие в Польше – 1 291 евро (около 55 143 гривен) за вычетом налогов.

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Кроме того, различия в средней заработной плате в Европе могут быть обусловлены экономическим развитием и уровнем жизни, а также колебаниями валютных курсов.

Таким образом, в самые высокие зарплаты в следующих популярных странах Европы:

Нидерланды: 3 145 евро – около 134 335 гривен с вычетом налогов;

Ирландия: 3 086 евро – около 131 815 гривен;

Швеция: 2 885 евро – около 123 229 гривен;

Германия: 2 741 евро – около 117 078 гривен;

Великобритания: 2 465 евро – 105 289 гривен;

Франция: 2 464 евро – около 105 247 гривен.

В то же время наименьшие зарплаты получают в Италии 1 740 евро (около 74 322 гривен) и в Испании – 1 910 евро (около 81 583 гривны).

Где больше всего вакансий в ЕС

Отмечают, что больше всего вакансий открывают в странах Восточной Европы. В то же время во многих странах для того, чтобы занять желаемую должность, необходимо знать язык. Говорится об уровне B2, C1.

Больше всего вакансий для украинцев предлагают: