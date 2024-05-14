Де найвищі зарплати в Європі

Стало відомо, які середні зарплати в різних країнах Європи. За статистичними даними, найвищі зарплати мають працівники у Данії – 4 149 євро (близько 177 220 гривень), а найнижчі у Польщі – 1 291 євро (близько 55 143 гривень) з вирахуванням податків.

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Крім того, відмінності в середній заробітній платі в Європі можуть бути зумовлені економічним розвитком і рівнем життя, а також коливаннями валютних курсів.

Таким чином, у найвищі зарплати у наступних популярних країнах Європи:

Нідерланди: 3 145 євро – близько 134 335 гривень з вирахуванням податків;

Ірландія: 3 086 євро – близько 131 815 гривень;

Швеція: 2 885 євро – близько 123 229 гривень;

Німеччина: 2 741 євро – близько 117 078 гривень;

Велика Британія: 2 465 євро – 105 289 гривень;

Франція: 2 464 євро – близько 105 247 гривень.

Водночас найменші зарплати отримують у Італії 1 740 євро (близько 74 322 гривень) та в Іспанії – 1 910 євро (близько 81 583 гривні).

Де найбільше вакансій у ЄС

Наголошують, що найбільше вакансій відкривають у країнах Східної Європи. Водночас у багатьох країнах для того, аби обійняти бажану посаду, необхідно знати мову. Мовиться про рівень B2, C1.

Найбільше вакансій для українців пропонують: