Новый пакет санкций против России блокирует не только Словакия

Известно, что кроме Словакии в список тех, кто против утверждения 18 пакета санкций в отношении России, добавилась еще и Венгрия. Впрочем конкретных условий, почему правительство страны против новых ограничений, нет.

Почему Венгрия блокирует 18 пакет санкций вместе со Словакией

Как рассказал дипломат одного из ключевых государств ЕС корреспонденту "Европейской правды", Венгрия настаивает на том, что утверждение 18 пакета санкций следует отложить, передает 24 Канал.

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Интересно, что целью Словакии по блокаде санкций является получение гарантий от Еврокомиссии относительно последствий от отказа российского газа с 2028 года. Зато Венгрия не выдвигала конкретных условий.

Кроме того, дипломат добавил, что ожидать, что обсуждение нового пакета санкций на уровне послов ЕС возобновится до того, как состоится визит делегации Еврокомиссии в Братиславу 3 июля, не стоит.

Заметьте! Премьер-министр Словакии, Роберт Фицо, в день саммита ЕС имел личный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Однако после этого Фицо продолжил выступать против утверждения 18 пакета санкций в отношении России.

Какие ограничения представлены в 18 пакете

Новый пакет ограничений для России сосредоточен, прежде всего, на энергетическом секторе страны, а также на банковском секторе. Туда входят следующие санкции: