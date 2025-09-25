ЕС подкрутил санкционные гайки: 19-й пакет закрывает лазейку для российского СПГ
- ЕС ввел 19-й пакет санкций против России, ограничивая импорт российского сжиженного газа, в частности бутана и изобутана.
- Несмотря на санкции, импорт российского СПГ в ЕС вырос в 2025 году, достигнув 4,4 миллиарда евро за первые шесть месяцев.
Евросоюз ввел уже 19-й пакет санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину. В частности, ограничения коснулись импорта российского сжиженного газа в страны Европы.
Как ЕС усиливает запрет на российский СПГ?
В новом санкционном пакете ЕС закрывает лазейку для России, которая ранее позволяла Кремлю обходить запрет на поставки СПГ. Об этом сообщил в четверг, 25 сентября, министр энергетики Польши Милош Мотыка, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
До этого в 12-м пакете санкций против России, принятом в 2024 году, некоторые виды СПГ, в частности, бутан и изобутан, были исключены из ограничений из-за того, что их в основном используют в качестве сырья для производства нефтехимических продуктов.
Другие же виды сжиженного газа, как правило, применяют как топливо для автомобилей и отопления.
Новый пакет санкций ЕС закрывает ранее существующие исключения, еще больше ограничивая доходы Кремля от продажи СПГ.
Добавление бутана к санкциям закроет возможность его импорта из России и Беларуси как компонента для создания смеси сжиженного нефтяного газа, ликвидировав лазейку в действующем запрете на импорт СПГ,
– отметил Мотыга.
- Заметим, что до введения санкций ЕС Польша была крупнейшим импортером российского сжиженного газа.
Однако, по данным Польской организации сжиженного газа (POGP), в первом полугодии 2025 года Швеция стала главным поставщиком СПГ в Польшу, а импорт сжиженного газа из России значительно сократился, хотя и не до нуля.
Важно! Сейчас ЕС продолжает активно покупать российский сжиженный газ. Более того, импорт сжиженного газа из России в 2025 году даже вырос. По данным Deutsche Welle, за первые шесть месяцев 2025 года ЕС закупил российского СПГ на 4,4 миллиарда евро, тогда как за аналогичный период 2024-го эта сумма составляла лишь 3,47 миллиарда. В частности, российский СПГ продолжают покупать Испания, Бельгия, Нидерланды, Франция.
Что известно о 19-м пакете санкций?
В пятницу, 19 сентября ЕС представил 19-й пакет санкций против России. В пакете санкций ключевым решением стало введение полного запрета на импорт российского сжиженного газа в Европу.
Кроме того, ЕС снизил предельную цену на нефть до 47,6 доллара за баррель и усилил контроль за ее соблюдением. В "черный список" добавили еще 118 судов так называемого "теневого флота", которые помогают обходить санкции.
ЕС также расширил давление на компании и банки, которые помогают Кремлю уклоняться от санкций. Впервые ограничения коснутся криптоплатформ – транзакции в криптовалюте будут запрещены.
Отдельный блок ограничений касается технологий и товаров двойного назначения. В новый перечень внесли 45 компаний из России и третьих стран, которые прямо или косвенно поддерживают российский ВПК.