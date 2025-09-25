Євросоюз запровадив вже 19-й пакет санкцій проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, обмеження торкнулися імпорту російського скрапленого газу до країн Європи.

Як ЄС посилює заборону на російський СПГ?

У новому санкційному пакеті ЄС закриває лазівку для Росії, яка раніше дозволяла Кремлю обходити заборону на постачання СПГ. Про це повідомив у четвер, 25 вересня, міністр енергетики Польщі Мілош Мотика, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

До цього у 12-му пакеті санкцій проти Росії, ухваленому у 2024 році, деякі види СПГ, зокрема, бутан та ізобутан, були виключені з обмежень через те, що їх здебільшого використовують у якості сировини для виробництва нафтохімічних продуктів.

Інші ж види скрапленого газу, як правило, застосовують як паливо для автомобілів та опалення.

Новий пакет санкцій ЄС закриває раніше існуючі винятки, ще більше обмежуючи прибутки Кремля від продажу СПГ.

Додавання бутану до санкцій закриє можливість його імпорту з Росії та Білорусі як компонента для створення суміші зрідженого нафтового газу, ліквідувавши лазівку в чинній забороні на імпорт СПГ,

– зазначив Мотика.

Зауважимо, що до запровадження санкцій ЄС Польща була найбільшим імпортером російського скрапленого газу.

Проте, за даними Польської організації зрідженого газу (POGP), у першому півріччі 2025 року Швеція стала головним постачальником СПГ до Польщі, а імпорт зрідженого газу з Росії значно скоротився, хоча й не до нуля.

Важливо! Наразі ЄС продовжує активно купувати російський скраплений газ. Більше того, імпорт скрапленого газу з Росії у 2025 році навіть зріс. За даними Deutsche Welle, за перші шість місяців 2025 року ЄС закупив російського СПГ на 4,4 мільярда євро, тоді як за аналогічний період 2024-го ця сума становила лише 3,47 мільярда. Зокрема, російський СПГ продовжують купувати Іспанія, Бельгія, Нідерланди, Франція.

