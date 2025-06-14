Кому в Украине будут выплачивать военную пенсию более 23 тысяч гривен

В Украине пенсия за выслугу лет для военнослужащих может достигать 23 тысяч гривен. Однако для этого необходимо соответствовать определенным требованиям.

Кто может получать пенсию высокую военную пенсию

Чтобы выйти на пенсию и претендовать на выплаты в размере до 23 тысяч гривен, украинские военнослужащие должны соответствовать одному из двух условий, сообщает 24 Канал.

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Первое предусматривает выслугу не менее 25 лет. Второе условие – это достижение 45-летнего возраста при наличии не менее 25 лет страхового стажа, из которых минимум 12 лет и 6 месяцев приходятся именно на военную службу.

От чего зависит размер пенсии военного

Сумма пенсии за выслугу лет зависит от денежного обеспечения, которое военный получал на последней должности. Выплаты рассчитывают в процентах к этой сумме: чем больше стаж – тем выше пенсия. В то же время:

Если у военного есть 20 лет выслуги, он получает 50% от денежного обеспечения.

За каждый дополнительный год службы до 25 лет добавляется еще по 3%.

Тем, кто имеет более 25 лет общего стажа, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев приходится на военную службу, пенсию начисляют в размере 50% за 25 лет, а за каждый последующий год еще по 1%.

Важно! Максимальный размер пенсии за выслугу в Украине ограничен законом. Она не может превышать 70% от суммы денежного обеспечения, которое получал военнослужащий.