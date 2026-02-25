Роботизированные системы в Украине: как Литва собирает миллионы на украинский фронт

Литва продолжает активно поддерживать украинцев. Это не только о государственной помощи, но и о локальных сборах на нужды украинской армии. Так, одна из кампаний собрала 4 миллиона на робототехнические технологии.

Сколько денег собрали на помощь?

О том, на что направят литовские средства, говорится в материале LRT.

Смотрите также Социальная защита работников критической инфраструктуры: Рада приняла закон о выплатах

Благотворительная кампания "Radarom!" собрала в поддержку Украины 4 миллиона евро и это еще не предел. К сбору планируют привлечь корпоративные пожертвования и средства, собранные через аукционы.

Война меняется, она движется в технологическом направлении – мы это четко видим. Когда мы получаем запросы, мы видим, что война приобретает различные формы,

– отметил Йонас Оман, соучредитель литовской организации "Blue/Yellow".

Поэтому за эти деньги для Украины закупят робототехнические системы обороны и медицинской эвакуации. Оборудование планируют отправить на передовую, чтобы помочь военным и обеспечить их современными технологиями.

Как Литва помогает Украине?

Недавно президент Гитанас Науседа рассказал, что объем военной помощи, которую Литва предоставила Украине, превышает 1 миллиард евро.

Литва остается среди самых активных сторонников Украины: общий объем военной помощи уже превысил один миллиард евро, а в 2025 году военная поддержка Литвы достигла 0,28% ВВП, что превысило двустороннее обязательство перед Украиной,

– пояснил Науседа.

В частности он добавил, что Литва активно участвует участие в международных инициативах в поддержку Украины. Речь идет о поставках боеприпасов и коалиции по разминированию.

Как Украине помогают международные партнеры?