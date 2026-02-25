Сколько денег собрали на помощь?
О том, на что направят литовские средства, говорится в материале LRT.
Благотворительная кампания "Radarom!" собрала в поддержку Украины 4 миллиона евро и это еще не предел. К сбору планируют привлечь корпоративные пожертвования и средства, собранные через аукционы.
Война меняется, она движется в технологическом направлении – мы это четко видим. Когда мы получаем запросы, мы видим, что война приобретает различные формы,
– отметил Йонас Оман, соучредитель литовской организации "Blue/Yellow".
Поэтому за эти деньги для Украины закупят робототехнические системы обороны и медицинской эвакуации. Оборудование планируют отправить на передовую, чтобы помочь военным и обеспечить их современными технологиями.
Как Литва помогает Украине?
Недавно президент Гитанас Науседа рассказал, что объем военной помощи, которую Литва предоставила Украине, превышает 1 миллиард евро.
Литва остается среди самых активных сторонников Украины: общий объем военной помощи уже превысил один миллиард евро, а в 2025 году военная поддержка Литвы достигла 0,28% ВВП, что превысило двустороннее обязательство перед Украиной,
– пояснил Науседа.
В частности он добавил, что Литва активно участвует участие в международных инициативах в поддержку Украины. Речь идет о поставках боеприпасов и коалиции по разминированию.
Как Украине помогают международные партнеры?
ЕС предоставит 100 миллионов евро на энергетику и стабилизацию системы к следующей зиме. В частности деньги потратят на новый энергетический план.
В то же время ряд организаций по делам беженцев из разных стран предоставит помощь для украинцев, которые живут в зонах боевых действий, или в городах, пострадавших от войны.