Родителям первоклашек дадут 5 тысяч гривен: как получить помощь
- Правительство выплатит 5 тысяч гривен родителям детей, которые в 2025 году пойдут в первый класс.
- Средства можно получить через приложение "Дія" или обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
Правительство предусмотрело единовременную выплату 5 тысяч гривен для родителей первоклассников. Кто может получить деньги, как их оформить и на что разрешено тратить, читайте дальше.
Кто сможет получить помощь на ребенка в школу?
Эта помощь предусмотрена для всех семей, где ребенок в 2025 году зачислен в первый класс. Никаких дополнительных критериев или ограничений нет: поддержка является общегосударственной и универсальной, рассказывает 24 Канал со ссылкой на министра социальной политики Оксану Жолнович.
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Программа ChatGPT сказала:
Как получить деньги на ребенка?
После зачисления ребенка в школу родителям поступит сообщение в приложении "Дія". Там можно будет подтвердить заявку и получить виртуальную карточку, на которую и зачислят средства.
Если семья не пользуется "Дією", нужно обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины, подать заявление и указать реквизиты своего банковского счета.