Родителям первоклашек дадут 5 тысяч гривен: как получить помощь

Правительство предусмотрело единовременную выплату 5 тысяч гривен для родителей первоклассников. Кто может получить деньги, как их оформить и на что разрешено тратить, читайте дальше.

Кто сможет получить помощь на ребенка в школу?

Эта помощь предусмотрена для всех семей, где ребенок в 2025 году зачислен в первый класс. Никаких дополнительных критериев или ограничений нет: поддержка является общегосударственной и универсальной, рассказывает 24 Канал со ссылкой на министра социальной политики Оксану Жолнович.

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Программа ChatGPT сказала:

Деньги можно потратить только безналично: в магазинах, где продают детские товары. Разрешено покупать одежду, обувь, канцтовары и все необходимое для школы. На алкоголь, технику или другие вещи эти средства потратить нельзя.

Как получить деньги на ребенка?

После зачисления ребенка в школу родителям поступит сообщение в приложении "Дія". Там можно будет подтвердить заявку и получить виртуальную карточку, на которую и зачислят средства.

Если семья не пользуется "Дією", нужно обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины, подать заявление и указать реквизиты своего банковского счета.