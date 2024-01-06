Кто может платить за коммуналку на 50% меньше: объяснение ПФУ

Часть граждан может получить скидку на оплату коммунальных услуг. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Кому возместят коммуналку

Следовательно, льгота в размере 50% стоимости оплаты за коммунальные услуги предусмотрена для родных погибших защитников Украины.

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Предоставляют льготу на возмещение на следующие услуги:

квартплата;

снабжение и распределение природного газа;

снабжение и распределение электричества;

теплоснабжение и снабжение горячей водой, централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения;

вывоз бытовых отходов;

приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Сумма компенсации: как рассчитывают

К сумме возмещения коммунальных услуг учитывают площадь — это 21 квадратных метров на каждого человека, проживающего в доме и имеющего право на льготу. Дополнительно учитывается 10,5 квадратных метров на семью.

Предоставление льготы не зависит от среднемесячного дохода вдовы, вида жилья или формы собственности на него.если вдова защитника нетрудоспособна и проживает в семье, состоящей только из нетрудоспособных лиц, 50% суммы возмещения за газ и отопление предоставляется на двойную площадь.

То есть речь идет о 42 квадратных метрах на человека и дополнительно 21 квадратных метрах на семью.

Какие еще есть льготы для военнослужащих

Для украинских военнослужащих предусмотрены следующие льготы на ЖКУ:

участники боевых действий – 75% скидки;

лица с инвалидностью в результате войны – 100% скидки;

Лица, имеющие право на получение скидок на оплату коммунальных услуг, должны подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины.

Что нужно для субсидии

Субсидию в Украине получают семьи, которые не могут заплатить за свои коммунальные услуги самостоятельно. Для ее оформления требуются следующие документы:

заявление;

удостоверение личности;

свидетельство о праве собственности на жилье или договор аренды;

право на доходы

На оформление уйдет около 30 дней. Сделать это можно либо в отделении ПФУ, либо в приложении Действие.