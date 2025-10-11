50 тысяч гривен после плена: Зеленский подписал закон о новых выплатах военным
- Президент Зеленский подписал закон об увеличенных выплатах для освобожденных из плена военных, нуждающихся в стационарном лечении, с дополнительным вознаграждением 50 000 гривен ежемесячно.
- Военные после плена получают 100 тысяч гривен помощи сразу после освобождения, а также ежегодную компенсацию в размере 100 тысяч гривен за каждый год в плену.
Освобожденные из плена украинские воины смогут получать увеличенные выплаты на стационарное лечение. Такой закон подписал Президент Украины.
Какими будут новые выплаты воинам после плена?
9 октября законопроект одобрила Верховная Рада, а 11 октября подписал Зеленский, сообщает 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта.
Документ гарантирует сохранение денежного обеспечения для военнослужащих, которые после освобождения из плена не могут продолжать службу из-за сложных заболеваний и нуждаются в длительном стационарном лечении.
Ранее такие выплаты получали только те, кто получил ранения, контузии или увечья. Однако многие военные после плена также имеют серьезные заболевания, требующие длительного лечения,
– сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Документ устанавливает:
- ежемесячное дополнительное вознаграждение 50 000 гривен для таких военных;
- выплата действует все время непрерывного лечения (включая перемещение между больницами);
- в случае подозрения в преступлениях против нацбезопасности или военных преступлениях выплаты останавливаются, а по обвинительному приговору – отменяются;
- справка об обстоятельствах получения травмы или болезни оформляется в течение 5 дней.
Выплата осуществляется до момента определения дальнейшей пригодности к военной службе или увольнения с нее.
Какая еще выплата есть для освобожденных военнопленных?
Украинские военные, находившиеся в российском плену, получают первую денежную помощь сразу после освобождения, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.
Размер выплаты составляет 100 тысяч гривен. Она предусмотрена как для военнослужащих, находившихся в плену, так и для гражданского населения Украины.
К тому же для бывших пленных предусматривается ежегодная денежная компенсация в размере 100 тысяч гривен. Она предоставляется за каждый полный год в неволе.
Какие выплаты военнослужащим предоставляют в Украине?
Военные могут получить дополнительные вознаграждения до 243 000 гривен за участие в боевых действиях и уничтожение вражеской техники в зависимости от выполняемых задач и вида уничтоженной техники. Их могут не начисляться в случаях СЗЧ, отказа выполнять приказы или употребление алкоголя или наркотиков.
Защитникам также доступны "боевые" выплаты. Военные могут получить единовременную денежную награду от 30 000 до 100 000 гривен в зависимости от выполняемых задач.
Также каждый год защитники, в частности УБД и ветераны, могут получать деньги на День Независимости. В 2025 году для УБД эта сумма составляла 1000 гривен, а лица с инвалидностью в результате войны получат от 2700 до 3100 гривен.