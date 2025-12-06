Получат не все: кому выплатят 50 тысяч гривен за рождение ребенка

Уже скоро родители смогут рассчитывать на новые выплаты при рождении малыша. Какие еще программы поддержки будут действовать для семей и как ими воспользоваться, читайте дальше.

С каких пор будут выплачивать 50 тысяч гривен за рождение ребенка?

С нового года украинские родители получат значительно большую поддержку при рождении ребенка. Верховная Рада приняла закон, который предусматривает единовременную выплату 50 000 гривен одному из родителей или опекуну, пишет 24 канал со ссылкой на карточку закона.

Интересно Зависят пенсии и размер алиментов: каким будет размер прожиточного минимума в 2026 году

Кроме того, будущие мамы получат поддержку в размере 7 000 гривен за 70 дней до родов. В сумме такая помощь может составлять около 150 000 гривен за первый год жизни малыша.

Кроме основной выплаты, закон также предусматривает:

ежемесячные дородовые и послеродовые выплаты для одного из родителей;

компенсации "еЯсли" и "еСадик" для детей до 6 лет;

"Пакет малыша" и новый "Пакет школьника" в размере 5 000 гривен.

Если родители совмещают уход за ребенком с работой, предусмотрено компенсации за садик и ясли по 8 000 гривен ежемесячно до достижения ребенком 6 лет.

Таким образом, общая поддержка от рождения до шести лет может достигать около 615 000 гривен.

Как получить выплату за рождение ребенка?

Для назначения единовременного пособия нужно подать заявление и копию свидетельства о рождении ребенка в орган соцзащиты или Пенсионного фонда.

Если информация уже содержится в государственном электронном реестре актов гражданского состояния, дополнительные документы не нужны. Если родилось двое или более детей, помощь предоставляется отдельно на каждого ребенка.

Интересно! У ПФУ отметили, что до 1 января 2026 семьи будут получать 41 280 гривен: часть сразу после рождения ребенка и небольшие ежемесячные выплаты в течение трех лет.

Что еще надо знать о выплатах за рождение ребенка: коротко о главном