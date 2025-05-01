Время действовать: правительство США может ввести 500% пошлины против России

Большинство американских сенаторов поддерживают законопроект о введении значительных ограничений против России. Эти санкции должны побудить Путина к переговорам.

Какие санкции против России могут утвердить США

Ограничения также планируют ввести против покупателей российских нефти и газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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По состоянию на сейчас, известно, что этот законопроект поддержали 72 сенатора.

Линдси Грэм Сенатор Я хочу, чтобы война была прекращена путем переговоров, честно и справедливо. Я думаю, что Трамп – лучший человек для достижения этой цели, но эти санкции отражают точку зрения Сената, что мы видим, что главным плохим парнем является Россия.

Среди санкций стоит выделить:

500% пошлины на импорт из стран, покупающих нефть, нефтепродукты, природный газ или уран у России;

запрет лицам, которые являются гражданами США, покупать российский суверенный долг.

Когда президент Трамп будет считать, что мы зашли в тупик, ждите действий,

– говорит Грэм.

Сенатор также указал, что Путину нужно выбирать: между переговорами с Трампом для прекращения войны и "разгромом", что ждет российскую экономику.

Как Украина отреагировала на заявление Грэма

Руководитель ОП Андрей Ермак положительно отреагировал на заявление Грэма и поблагодарил сенатора за позицию.

Андрей Ермак Руководитель Офиса Президента Украины Замечательно, именно так и нужно разговаривать с диктатором, который подумал, что может обмануть мир. 500% пошлины против России, которые коснутся и тех, кто покупает российские газ и нефть, если Путин не прекратит войну.

Напомним! 30 апреля Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых.