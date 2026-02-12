Украинские АЭС восстановили мощность более чем на 90% после обстрелов
- По состоянию на 12 февраля украинские АЭС восстановили мощность более чем на 90% – после ее снижения из-за вражеских ударов.
- Радиационный фон на площадках станций остается в пределах нормы, объекты работают стабильно.
После последних вражеских ударов по энергетике украинским атомным электростанция пришлось снижать мощность. Однако по состоянию на четверг, 12 февраля, объекты восстановили ее на 90%.
Как работают украинские АЭС?
Сейчас они работают стабильно. Детали на брифинге в Медиацентре Украина сообщил председатель Госатомрегулирования – главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков.
По словам государственного инспектора, радиационный фон на площадках украинских станций остается в пределах нормы.
После ударов России происходит восстановление АЭС. Сейчас восстановлена мощность на 90%,
– заявил он.
Напомним, утром 7 февраля АЭС уменьшили мощность после того, как "военные действия" повлияли на работу подстанций и привели к отключению некоторых линий электропередач, сообщали в МАГАТЭ.
В то же время вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль отметил, что под российским ударом тогда были подстанции и воздушные линии 750 и 330 киловольт – основа энергосети. Более того, враг атаковал генерацию – Бурштынскую и Добротворскую ТЭС.
Что означает разгрузка АЭС?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев подчеркнул важность того, чтобы все разгрузки на АЭС выполняли строго в пределах проектных режимов эксплуатации. Ведь именно накопление рисков может привести к аварийному выходу оборудования из строя.
Для восстановления передачи электроэнергии после обстрелов нужны ремонтные работы на подстанциях. В то же время, по словам эксперта, это не влияет на безопасность работы АЭС: блоки не останавливают аварийно, а разгружают по командам оператора системы передачи – Укрэнерго.